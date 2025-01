Tumblr lancia una funzionalità attesa dagli utenti per 10 anni

La piattaforma di microblogging nota come Tumblr, attiva online dall’ormai lontano 2007, ha introdotto una funzione di cui si parlava da almeno 10 anni.

Stiamo parlando di Tumblr TV, una scheda aggiuntiva che ha fatto capolino sull’app e che è stata descritta in una note di aggiornamento. Il social network ha effettuato un deciso upgrade rispetto al sistema di ricerca di GIF, introdotto nel 2015, permettendo agli utenti finalmente di cercare contenuti video.

Nella documentazione, analizzata dal sito TechCrunch, si legge come i nuovi utenti visualizzeranno la scheda in terza posizione tra quelle esistenti, mentre i profili già attivi dovranno accedere alla configurazione delle schede per ottenere Tumblr TV.

Tumblr introduce una funzione che sembra in qualche modo ispirarsi a TikTok: è un caso?

Accedendo alla scheda in questione, all’utente viene offerta una scheda che include filmati e GIF pubblicati sulla piattaforma. Fatto ciò, risulta possibile mettere un classico “Mi piace”, commentare il contenuto o condividerlo. Scorrendo verso l’alto è possibile visualizzare altri video o GIF presenti su Tumblr.

L’esperienza può risultare molto simile a quello che si prova scrollando i contenuti di TikTok, nonostante la piattaforma risulti ancora popolata più che altro da GIF.

Questa mossa alquanto strana potrebbe essere collegata in qualche modo alle vicissitudini del social network di Bytedance che, nel contesto americano, non sta di certo vivendo un momento semplice. Andando a “imitare” il feed video, Tumblr forse pensa a un rilancio dopo anni e anni vissuti come una semplice comparsa nel popolato settore dei social network.

Nel territorio americano, intanto, il social network cinese RedNote si sta imponendo a suon di iscritti come potenziale grande erede di TikTok.