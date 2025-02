Tutto Sky, anche la fibra, a meno di 36€ al mese

In vista dell’inizio della MotoGP e della Formula 1, ma anche della nuova edizione di Pechino Express, Sky ha lanciato una nuova offerta che consente di avere Sky Wifi + Sky TV + Sky Sport a 35,80 euro al mese per 18 mesi invece di 81,80 euro. Calcolatrice alla mano, quindi, il risparmio è pari a 828 euro in un anno e mezzo.

La fibra di Sky Wifi insieme all’intrattenimento di Sky TV e lo sport di Sky è l’offerta più completa della pay-TV inglese. Un’offerta che, tra le altre cose, consente anche di azzerare il costo di attivazione della fibra, pari a 49 euro, e di abbattere quello dell’innovativo decoder Sky Stream, che da 99 euro passa a 19 euro una tantum.

L’offerta più completa di Sky per un risparmio di oltre 800 euro in 18 mesi

Iniziamo proprio da Sky Wifi, vale a dire l’offerta fibra. Con la fibra ultraveloce di Sky è possibile navigare sempre alla massima velocità e un’ottima stabilità, grazie alle prestazioni del modem Sky Wifi Hub (incluso nell’offerta).

Se vogliamo dunque, la fibra è un po’ la porta di accesso alla fruizione dei pacchetti Sky TV e Sky Sport, che vanno a completare la promo in corso. Da una parte c’è Sky TV, che include i programmi Sky per tutta la famiglia (da MasterChef a X Factor, passando per Pechino Express, 4 Ristoranti, 4 Hotel e Cucine da incubo), le serie tv italiane e internazionali targate HBO, più i documentari e le news di Sky.

Dall’altra parte, Sky Sport offre la visione di tutta la Formula 1 e la MotoGP, 185 partite su 203 a stagione della Champions League, tutta l’Europa League e Conference League, insieme all’intera stagione di tennis, l’NBA, l’Eurolega, il Sei Nazioni di rugby, il golf e altro sport ancora.

L’offerta Sky Wifi + Sky TV + Sky Sport a 35,80 euro al mese per 18 mesi invece di 81,80 euro è attivabile direttamente online sulla pagina dedicata di Sky.