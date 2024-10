TUXEDO OS 4 ufficiale con Ubuntu 24.04 LTS Base e Linux 6.11

TUXEDO Computers ha annunciato la disponibilità generale di TUXEDO OS 4. Si tratta del quarto importante aggiornamento del suo sistema operativo basato su Kubuntu per l’hardware TUXEDO e non solo. Basato sull’ultima serie di distribuzioni Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat) di Canonical, TUXEDO OS 4 è costruito sulla serie di ambienti desktop KDE Plasma 6.1. Inoltre, presenta la versione KDE Plasma 6.1.5, che è accompagnata dalle suite software KDE Frameworks 6.6 e KDE Gear 24.08.1. Rale sistema operativo è basato sulla più recente e potente serie di kernel Linux 6.11. Quest’ultimo migliora il supporto per i laptop TUXEDO e utilizza l’ultimo stack grafico Mesa 24.2 per una migliore esperienza di gioco. Infine, l’aggiornamento include anche il driver grafico NVIDIA 560.35.03 per le GPU NVIDIA.

TUXEDO OS 4: le app aggiornate nella nuova versione

Questa versione include anche un’installazione aggiornata basata su Calamares 3.3.10. Non mancano poi applicazioni predefinite aggiornate, tra cui il browser web Mozilla Firefox 132 e il client di posta elettronica Mozilla Thunderbird 128.3.2 ESR. AppArmor 4.0 è incluso anche per una sicurezza di prim’ordine. Come con la versione precedente, TUXEDO OS rimane una distribuzione Linux adattata e su misura per i laptop TUXEDO. Tuttavia, niente impedisce gli utenti di usarla su qualsiasi altro hardware. Naturalmente, alcune app proprietarie, come TUXEDO Control Center, sono progettate solo per l’hardware TUXEDO. Chiunque voglia provare TUXEDO OS sul proprio personal computer, può scaricare l’immagine ISO live di TUXEDO OS 4 dal sito web ufficiale. Gli utenti TUXEDO OS esistenti possono aggiornare le loro installazioni alla nuova versione seguendo le istruzioni pubblicate sul sito ufficiale.

Questa è anche l’ultima versione del sistema operativo TUXEDO a utilizzare un numero di versione. Infatti, TUXEDO Computers ha deciso di non utilizzare più numeri di versione e di adottare invece un modello di rilascio ibrido che combini elementi di rilascio progressivo e puntuale.