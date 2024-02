TV Samsung: addio all'Assistente Google il prossimo mese

Per i possessori di TV Samsung, prodotti tra i più apprezzati del settore, sono in arrivo pessime notizie. Dal primo marzo 2024, infatti, questi dispositivi non supporteranno più l’Assistente Google.

L’annuncio è apparso nella pagina delle FAQ proposta dal sito di Samsung, con una spiegazione che fa riferimento a un “Cambiamento della politica di Google” al momento ben poco chiara.

Sebbene restino diverse opzioni per gestire tali televisori (da Alexa di Amazon all’assistente vocale Bixby di Samsung stessa), si tratta comunque di una perdita non da poco per i dispositivi del produttore coreano. L’introduzione dell’Assistente Google sulle TV Samsung risale al 2020 e, a proposito della fine del supporto, si erano già diffuse diverse voci a riguardo nel corso dello scorso anno.

TV Samsung e Assistente Google? Entrambe le aziende sembrano avere altre priorità

Nonostante quanto sta per avvenire con le TV Samsung non vada ad influenzare altri produttori, da molti viene interpretato come un ulteriore segnale delle intenzioni di Google di eliminare in modo graduale il suo assistente vocale.

A tal proposito, il nome dell’Assistente Google sembra sempre meno presente nei progetti dell’azienda, gradualmente sostituito da Bard o da Gemini. Altro segnale di queste intenzioni è la recente eliminazione di funzionalità dell’assistente, con il colosso di Mountain View che ha voluto tagliare i costi rispetto al suo mantenimento.

In generale, sembra che l’azienda voglia puntare forte proprio sul già citato Gemini, ponendo la propria attenzione sul contesto aziendale. L’assistente vocale di Samsung, Bixby, dal canto suo non sembra avere il focus sull’Intelligenza Artificiale e vi è la sensazione che il colosso coreano non abbia intenzione di concentrarsi più di tanto in questo senso.

D’altronde, il marchio sta lavorando in modo concreto per offrire il meglio possibile per quanto concerne le funzioni di AI Galaxy. Le TV, di fatto, al momento non sembrano una priorità né per Google che per Samsung.