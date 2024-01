Twitch e meta topless: la piattaforma rivoluziona le sue politiche

Negli ultimi mesi, la piattaforma di streaming Twitch è stata protagonista di diverse polemiche riguardo ai contenuti espliciti trasmessi.

Il servizio, nato nel 2011 e acquisito successivamente da Amazon, è infatti nato per proporre contenuti legati al gaming o comunque adatti a un pubblico giovane. Negli ultimi anni, però, alcune politiche alquanto permissive hanno visto l’apparire di streaming controversi.

Nonostante una certa permissività di Twitch, sembra che la nuova politica annunciata ieri ponga un limite a ciò che è possibile trasmettere. Di fatto, non è più consentito di apparire come implicitamente, anche se solo in modo parziale, nudi.

Gli streamer, di fatto, non possono mostrare il contorno dei loro genitali, anche se vestiti. È inoltre vietato coprire il seno o parti intime con oggetti o barre di censura che lascino intendere una nudità. Le direttive della piattaforma consentono alle streamer di sesso femminile di mostrare scollature, purché i loro capezzoli risultino coperti.

L’aggiornamento delle politiche Twitch è il risultato di un vero e proprio boom di contenuti noti come meta topless, in cui gli streamer si presentavano nudi davanti alle telecamere, utilizzando inquadrature strategiche o barre nere di censura per coprire i genitali. Nonostante il contenuto non violasse tecnicamente la politica sull’abbigliamento di Twitch, molti content creator agivano in modo molto borderline.

Stop meta topless e thumbnail esplicite: le mosse di Twitch

Dopo anni in cui Twitch sembrava non voler contrastare il fiorire di contenuti più o meno espliciti, la piattaforma ha deciso di intervenire anche sulle miniature che appaiono in home page. Di fatto, attraverso un apposito tag, il servizio va a sfocare le thumbnail di trasmissioni che trattano temi sessuali o comunque espliciti (ma anche uso di tabacco, alcol o violenza).

Il fenomeno meta topless è diventato virale nel corso di dicembre 2023, quando la streamer e modella Morgpie ha iniziato ad apparire nuda negli streaming. Sebbene l’inquadratura non mostrasse nulla al di sotto di spalle e scollatura, lasciando però intendere che fosse completamente svestita. Ovviamente, il trend è stato poi ripreso da tante altre streamer, con un vero e proprio effetto valanga.

Nonostante non si trattasse di nulla di particolarmente scandaloso, visto l’età del principale target di Twitch, questo tipo di contenuto ha destato una pioggia di polemiche online.