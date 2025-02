Ubuntu 24.04.2: rilascio è stato posticipato di una settimana

Lo sviluppatore Utkarsh Gupta di Canonical ha segnalato che, a causa di uno “sfortunato incidente”, alcune delle nuove immagini di Ubuntu 24.04.2 (per le versioni flavour) venivano create senza il nuovo kernel HWE (che è Linux 6.11, per chi non lo sapesse). Adesso, includere una nuova versione del kernel nell’ISO è praticamente lo scopo principale della seconda release di Ubuntu. Questa esserci, perché l’ultima versione LTS possa avviarsi e supportare l’hardware più recente. Le immagini di ISO di Ubuntu vengono ricostruite con il kernel corretto a bordo, ma ogni ISO deve anche essere sottoposta a (nuovi) test. Purtroppo, non c’è stato abbastanza tempo per fare tutto ciò e rispettare comunque la data di rilascio originale del 13 febbraio. Il team ha quindi deciso di ritardare il rilascio di una settimana.

Ubuntu 24.04.2: data ufficiale di rilascio sarà il 20 febbraio 2025

La nuova data di rilascio per Ubuntu 24.04.2 è il 20 febbraio 2025. Non è l’attesa più lunga, in realtà. È piuttosto curioso che anche il primo aggiornamento minore di Ubuntu 24.04 LTS abbia subito un ritardo. Andando ancora più indietro nello sviluppo di Noble, lo stesso è accaduto con la versione beta. Per evitare che un problema così grave si ripeta, Gupta ha dichiarato che il team di ingegneri di Canonical intende “fare una revisione approfondita per prevenire situazioni simili in futuro.” Questa notizia potrebbe deludere chi aveva intenzione di installare Ubuntu 24.04 LTS questa settimana. Tuttavia, nel quadro generale non è un problema così grave. L’ISO di Ubuntu 24.04.1 LTS è ancora disponibile per il download (con il kernel Linux 6.8).

Per quanto riguarda il nuovo stack HWE con Linux 6.11 e un Mesa più recente, ha iniziato a essere distribuito agli utenti esistenti di Ubuntu 24.04 questa settimana (così come un pacchetto base-files aggiornato per aumentare il numero di versione di Ubuntu a 24.04.2 LTS nelle impostazioni). La speranza per gli utenti di Ubuntu è che la data del 20 febbraio sia quella definitiva per l’arrivo della nuova versione minore della distribuzione