Ubuntu 25.04: Canonical rilascia le prime ISO di build giornaliere

Lo sviluppo di Ubuntu 25.04 “Plucky Puffin” è già stato avviato. A tal proposito, Canonical ha pubblicato le prime immagini ISO di build giornaliere, dedicate ai primi utilizzatori, agli sviluppatori di applicazioni e a chiunque volesse testare questa versione. Come previsto, le prime build giornaliere di Ubuntu 25.04 sono basate sulla precedente versione del sistema, Ubuntu 24.10, arrivata il mese scorso. Ciò significa che le ISO di Plucky Puffin includono gli stessi componenti principali e le stesse versioni software della versione di Oracular Oriole.

Durante il ciclo di sviluppo di sei mesi, le ISO di Ubuntu 25.04 verranno aggiornate con molte tecnologie GNU/Linux e software open source molto attesi. Questi includono ad esempio l’ambiente desktop GNOME 48, lo stack grafico Mesa 24.3 e il kernel Linux 6.14. Inoltre, potrebbero essere incluse tecnologie GNU/Linux di default, come GCC 15, GNU Binutils 2.44, Python 3.13, LLVM 20 e Go 1.24. Vale anche la pena notare che, per migliorare le prestazioni, la versione Plucky Puffin sarà compilata con il livello di ottimizzazione -O3 per i sistemi AMD64

Ubuntu 25.04: versione pre-release potrebbe includere bug

Gli utenti possono già scaricare le prime immagini ISO di daily build di Ubuntu 25.04 dal sito web ufficiale di Canonical. Lo stesso vale per le build giornaliere di Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu, come il resto delle versioni ufficiali di Ubuntu. Tuttavia, bisogna tenere presente che tutte queste sono versioni pre-release. Ciò significa che potrebbero verificarsi bug e altri problemi che impediscono all’utente di avere un’esperienza desktop o server Ubuntu stabile. Pertanto, è caldamente consigliato di non installarle tali sistemi su una macchina di produzione.

La versione finale di Ubuntu 25.04 (Plucky Puffin) è prevista per il 17 aprile 2025. Il prossimo 27 marzo sarà comunque possibile provare la versione beta, mentre il 10 aprile sarà verrà rilasciata la versione Release Candidate (RC). Infine, Canonical ha anche previsti due eventi “Ubuntu Testing Week” rispettivamente per il 19 dicembre 2024 e il 27 febbraio 2025. In tale occasione, l’organizzazione permetterà agli utenti di testare la prossima versione di Ubuntu.