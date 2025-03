Ubuntu 25.04: Canonical svela i dettagli della versione Beta

Canonical ha appena rilasciato la versione beta del prossimo Ubuntu 25.04 (Plucky Puffin), la cui uscita è prevista per il 17 aprile. Questa release permette agli utenti di provare ciò che avrà larga risonanza nella versione stabile finale. Basata sull’ultimo e migliore kernel Linux 6.14, Ubuntu 25.04 include anche systemd v257.4 e la rimozione di alcune funzionalità legacy. In particolare, la build di Ubuntu non offre più supporto utmp e gli script di servizio System V sono sulla corsia preferenziale per la deprecazione. Gli sviluppatori troveranno una serie di aggiornamenti nella toolchain. Tra le altre novità, GCC arriva alla versione 14.2, binutils si aggiorna alla v. 2.44 e glibc passa alla v. 2.41. Inoltre, Python 3.13.2, LLVM 20, Rust 1.84 e Go 1.24 introducono nuove funzionalità, migliorando la velocità e la potenza nella compilazione del software.

Sul fronte desktop, l’ambiente GNOME è stato perfezionato con GNOME 48, che ora supporta il triple buffering. Inoltre, il nuovo installer di Ubuntu Desktop semplifica il processo di dual-boot per i sistemi con partizioni Windows protette da BitLocker. Con la nuova versione, Evince lascia il posto a Papers come visualizzatore PDF predefinito, ora basato su GTK4 e parzialmente riscritto in Rust. Inoltre, Ubuntu prosegue la transizione da alcune librerie obsolete, con componenti crittografici come OpenSSL 3.4.1 e GnuTLS 3.8.9, che integrano importanti miglioramenti per la sicurezza.

Ubuntu 25.04: gli altri aggiornamenti della nuova versione

Ubuntu 25.04 Beta introduce anche numerosi miglioramenti ai sottosistemi. BlueZ 5.79 ottimizza l’associazione Bluetooth e il supporto per i dispositivi a basso consumo energetico. Cairo 1.18 aumenta l’efficienza nel rendering 2D. NetworkManager 1.52 gestisce meglio il roaming Wi-Fi e il comportamento di fallback, mentre PipeWire 1.2.7 migliora la gestione di audio e video, riducendo la latenza e offrendo un supporto più avanzato ai codec.

Sul fronte della containerizzazione, l’ecosistema Docker in Ubuntu 25.04 include Docker 27.5 e containerd 2.0. Per i carichi di lavoro incentrati sui dati, MySQL passa alla sua prima versione ufficiale con supporto a lungo termine, 8.4 LTS, mentre PostgreSQL 17 introduce nuove funzionalità SQL/JSON e un sistema di gestione della memoria migliorato. Per gli sviluppatori web, arriva PHP 8.4, l’ultima versione disponibile. Poppler 25.03 accelera il rendering dei PDF e l’estrazione del testo, mentre xdg-desktop-portal 1.20 semplifica l’accesso ai file e le funzioni di condivisione dello schermo per le app in sandbox. Infine, gli aggiornamenti dei driver NVIDIA migliorano la gestione delle GPU ibride e risolvono alcuni problemi con Wayland, rendendo più fluido tutto, dal gaming al design.

Una volta rilasciato ufficialmente, Plucky Puffin sarà supportato per nove mesi, fino a gennaio 2026, risultando una buona scelta per chi ama le tecnologie all’avanguardia. Gli utenti che preferiscono maggiore stabilità e un supporto a lungo termine, possono invece optare per Ubuntu 24.04.2 LTS Per provare subito le novità di Ubuntu 25.04, basta scaricare la beta dell’ISO di installazione sul sito ufficiale. Per maggiori informazioni su tutti gli aggiornamenti, è possibile consultare l’annuncio ufficiale, pubblicato su Discourse di Ubuntu.