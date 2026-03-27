Ubuntu cambia il tempo su Linux: arriva ntpd-rs scritto in Rust

La sincronizzazione dell’ora di sistema non rappresenta un dettaglio secondario ma una funzione critica per qualunque infrastruttura digitale. Dalla validazione dei certificati TLS alla coerenza dei log distribuiti, ogni componente dipende da un riferimento temporale affidabile. L’evoluzione del Network Time Protocol (NTP) ha accompagnato la rete Internet fin dagli anni ’80, ma le implementazioni storiche, spesso scritte con il linguaggio C, hanno mostrato limiti in termini di sicurezza e manutenzione. Dopo la migrazione verso sudo-rs, implementazione Rust dello storico comando, Ubuntu ha avviato la transizione verso ntpd-rs.

Negli ultimi anni Canonical ha progressivamente sostituito componenti di sistema critici con alternative memory-safe scritte in Rust. La sincronizzazione temporale rappresenta uno dei tasselli più delicati: il servizio interagisce costantemente con fonti esterne e influenza direttamente i meccanismi crittografici. Secondo la roadmap pubblica, ntpd-rs entrerà nei repository a partire da Ubuntu 26.10 e diventerà la soluzione predefinita entro la versione 27.04, sostituendo strumenti consolidati come chrony e linuxptp .

Perché il tempo è una componente di sicurezza

Il protocollo NTP, nella sua forma tradizionale, non includeva meccanismi di autenticazione robusti e operava in chiaro, rendendo possibile l’intercettazione o la falsificazione dei pacchetti.

Per rispondere a queste criticità è stato introdotto Network Time Security, che aggiunge autenticazione e cifratura al protocollo. Nelle versioni più recenti di Ubuntu il supporto a NTS è già attivo per impostazione predefinita; tuttavia, l’uso di strumenti separati per gestire NTP (per sincronizzare l’ora via rete), PTP (Precision Time Protocol, per sincronizzazioni ad alta precisione) e le sorgenti GPS continua a costituire una criticità sia dal punto di vista operativo sia della sicurezza.

ntpd-rs: architettura e obiettivi tecnici

ntpd-rs nasce all’interno del progetto Pendulum, promosso dalla Trifecta Tech Foundation, con l’obiettivo di costruire una suite moderna per la gestione del tempo. Il software implementa sia il ruolo di client sia quello di server, supportando NTP e NTS in un unico codice scritto interamente in Rust. La scelta del linguaggio Rust riduce il rischio di vulnerabilità come buffer overflow e use-after-free.

Uno degli aspetti più ambiziosi del progetto riguarda l’integrazione del protocollo PTP, utilizzato per tutte quelle attività che richiedono una sincronizzazione sub-microsecondo, come reti di telecomunicazione o sistemi industriali. Attualmente, su Linux, tale funzionalità dipende da strumenti separati come linuxptp , con configurazioni spesso complesse e poco uniformi.

ntpd-rs punta a incorporare le funzionalità PTP, offrendo un unico binario in grado di gestire scenari eterogenei: l’obiettivo è fornire un’interfaccia e una configurazione unificate, riducendo errori operativi e semplificando la gestione anche in ambienti ad alta precisione.

La maturità del progetto non si basa esclusivamente su considerazioni teoriche: ntpd-rs ha infatti già superato un’importante fase di test all’interno dell’infrastruttura di Let’s Encrypt, una delle principali autorità di certificazione al mondo. Dopo le prime prove avviate già ad aprile 2024, il sistema è stato portato in produzione a giugno dello stesso anno, gestendo la sincronizzazione temporale su larga scala.

Un’infrastruttura che emette milioni di certificati digitali ogni giorno non può tollerare errori temporali: l’adozione di ntpd-rs dimostra che l’implementazione è in grado di operare in ambienti ad alta criticità, con requisiti stringenti sia in termini di precisione sia di affidabilità.

Roadmap e scenari di migrazione

Il piano di adozione segue una sequenza precisa. Ubuntu 26.10 introdurrà ntpd-rs come pacchetto disponibile nei repository, consentendo agli amministratori di testarne il comportamento in ambienti reali. La versione 27.04 dovrebbe segnare il passaggio definitivo, con l’adozione come soluzione di default per client e server NTP, NTS e PTP.

Nelle mire di Canonical, l’adozione di ntpd-rs contribuisce a ridefinire il profilo di sicurezza di Ubuntu, spostando progressivamente le componenti critiche verso implementazioni progettate per prevenire classi intere di vulnerabilità. La gestione del tempo, spesso invisibile ma essenziale, si conferma elemento centrale nella costruzione di sistemi affidabili.