Ubuntu 26.10 riduce GRUB al minimo per rafforzare la sicurezza e scatena polemiche

Una revisione radicale del processo di avvio è al centro dei piani per Ubuntu 26.10. Canonical intende ridurre drasticamente le funzionalità del bootloader GRUB nelle build firmate utilizzate con Secure Boot, con l’obiettivo dichiarato di ridurre la superficie di attacco. La scelta si inserisce in una storia evolutiva iniziata oltre quindici anni fa, quando GRUB 2 ha sostituito le versioni precedenti come standard nelle distribuzioni GNU/Linux, introducendo modularità e supporto a file system avanzati. Oggi, proprio quella complessità rappresenta un punto critico dal punto di vista della sicurezza, secondo Canonical.

GRUB ha progressivamente integrato parser per diversi file system e funzionalità avanzate come gestione di volumi logici e dischi cifrati. Questi componenti, tuttavia, sono diventati nel tempo una fonte ricorrente di vulnerabilità, spesso legate alla gestione di input non affidabili nelle prime fasi del boot. Canonical ha quindi avviato una revisione profonda per limitare il codice eseguibile nel contesto privilegiato del pre-boot.

Riduzione delle funzionalità in GRUB a partire da Ubuntu 26.10: cosa cambia

La proposta di Canonical prevede la semplificazione delle build firmate di GRUB, rimuovendo il supporto diretto a numerosi file system e tecnologie di storage. Tra gli elementi destinati a essere esclusi figurano Btrfs, XFS e ZFS, insieme a funzionalità come LVM, md-raid – con l’eccezione della modalità RAID1 – e i dischi cifrati tramite LUKS.

Non si tratta di una rimozione completa dal sistema operativo. Ubuntu continuerà a supportare questi strumenti a livello di kernel e user space, ma non saranno più accessibili direttamente dal bootloader firmato. In pratica, GRUB perderà la capacità di interpretare strutture complesse durante la fase di avvio, delegando tutto ciò che non è essenziale al sistema già avviato.

La scelta comporta un cambiamento concreto nelle modalità di installazione. Le configurazioni standard dovranno prevedere una partizione /boot su ext4 non cifrata, poiché GRUB non sarà più capace di accedere ai volumi protetti da crittografia né a quelli gestiti tramite LVM, un sistema che consente di organizzare e combinare più dischi o partizioni come un unico spazio logico flessibile.

Implicazioni per Secure Boot e modello di sicurezza

Il contesto più rilevante riguarda UEFI Secure Boot, che richiede l’utilizzo di componenti firmati e verificabili.

Le build firmate di GRUB devono quindi rispettare requisiti stringenti e ridurre al minimo le possibilità di exploit. Ogni parser aggiuntivo rappresenta un potenziale vettore di attacco, soprattutto perché il codice del bootloader opera prima dell’attivazione delle protezioni del kernel.

Canonical punta quindi a una strategia conservativa: meno codice significa meno superficie esposta. L’idea è eliminare tutto ciò che non è indispensabile per avviare un kernel Linux standard. La semplificazione dovrebbe tradursi in una riduzione significativa delle vulnerabilità sfruttabili in fase di boot, un’area tradizionalmente difficile da proteggere e aggiornare.

Chi necessita delle funzionalità avanzate potrà comunque utilizzare una versione non firmata di GRUB: mantiene il supporto completo, ma rinuncia a Secure Boot e alla conformità con i requisiti di sicurezza richiesti in molti ambienti enterprise.

Compatibilità e scenari di aggiornamento

Una delle criticità riguarda i sistemi esistenti. Canonical ha previsto che gli strumenti di aggiornamento blocchino automaticamente l’upgrade verso Ubuntu 26.10 nel caso rilevino configurazioni incompatibili, come l’uso di LUKS o LVM per la partizione di boot.

La decisione evita scenari di boot failure dopo l’aggiornamento, ma introduce una frattura tra configurazioni avanzate e installazioni standard. Gli amministratori di sistema dovranno valutare se migrare verso una struttura più semplice o rinunciare alle build firmate.

Un caso emblematico riguarda i sistemi con disco completamente cifrato. Senza supporto LUKS nel bootloader, la decodifica dovrà avvenire dopo il caricamento iniziale, obbligando a separare la partizione di boot dal resto del sistema. Ciò riduce il livello di protezione contro attacchi fisici, ma semplifica il codice critico eseguito in fase iniziale.

Le critiche della comunità: sicurezza contro usabilità

La proposta ha generato una reazione immediata nella comunità Linux, con numerose critiche che mettono in discussione sia l’efficacia sia la coerenza tecnica della scelta.

In tanti hanno definito il cambiamento “incomprensibile” o “eccessivo”, evidenziando come la rimozione di funzionalità consolidate rischi di compromettere scenari d’uso comuni.

Una delle obiezioni più ricorrenti riguarda l’obbligo implicito di utilizzare una partizione /boot non cifrata. Tale impostazione ridurrebbe la protezione complessiva del sistema, esponendo metadati critici e rendendo più semplice manipolare il processo di avvio in presenza di accesso fisico al dispositivo. Il paradosso evidenziato è chiaro: per aumentare la sicurezza del bootloader si introduce un compromesso sulla sicurezza del sistema nel suo insieme.

Un altro punto critico riguarda la perdita di flessibilità. Configurazioni basate su Btrfs con snapshot, su ZFS per la resilienza dei dati o su LVM per la gestione dinamica dello storage diventano più complesse da mantenere. In molti casi, l’unica alternativa praticabile resta appunto l’uso di una versione non firmata di GRUB, con la conseguente rinuncia a Secure Boot.

Alcuni sviluppatori e utenti avanzati hanno inoltre sottolineato come il problema delle vulnerabilità in GRUB sia noto da tempo, ma che la proposta di Canonical appaia drastica rispetto ad altre possibili strategie, come la revisione mirata dei parser o l’adozione di modelli di isolamento più granulari. La percezione diffusa è che la semplificazione sia stata portata a un livello tale da penalizzare scenari legittimi senza affrontare completamente le vere cause.

Non manca infine una critica più ampia legata alla direzione del progetto Ubuntu. Parte della comunità interpreta questa decisione come un ulteriore segnale di distanza tra le scelte di Canonical e le esigenze degli utenti avanzati, in particolare quelli che utilizzano configurazioni non standard o infrastrutture complesse.