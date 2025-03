Ubuntu Touch 20.04 OTA-8: UBports lancia update per l’OS mobile

Ubuntu Touch, il sistema operativo mobile di UBports che mette al primo posto la privacy, ha appena rilasciato Ubuntu Touch 20.04 OTA-8. Una delle principali novità è il lancio della funzionalità VoLTE (Voice over LTE) su Volla Phone X23 e Volla Phone 22, entrambi con Halium 12. Secondo gli sviluppatori, in futuro verranno aggiunti altri dispositivi a questo elenco. Un altro grande passo avanti è la nuova capacità di connettersi a reti Wi-Fi crittografate WPA3, rispondendo alla crescente domanda degli utenti di una protezione wireless moderna e più robusta. Allo stesso tempo, gli utenti possono ora rimuovere un’immagine da una voce di contatto.

Ubuntu Touch 20.04 OTA-8: la lista dei dispositivi supportati

Oltre alle modifiche sopra menzionate, vari aggiornamenti sono tratti sia da Ubuntu upstream che da UBports stesso. Sebbene l’elenco delle modifiche possa sembrare minimo, l’aggiornamento è pieno di miglioramenti progettati per migliorare l’affidabilità e la sicurezza complessive di Ubuntu Touch 20.04 OTA-8. Ubuntu Touch OTA-8 è ora disponibile su tutti i dispositivi supportati. La lista include modelli come Asus Zenfone Max Pro M1, F(x)tec Pro1 X, Fairphone 3 e 3+, Fairphone 4, Google Pixel 3a e 3a XL, JingPad A1, Oneplus 5 e 5T, OnePlus 6 e 6T, OnePlus Nord N10 5G, OnePlus Nord N100, Sony Xperia X, Vollaphone, Vollaphone X, Vollaphone 22, Vollaphone X23 e Xiaomi Poco X3 NFC / X3.

Il canale stabile invia automaticamente l’aggiornamento tramite la schermata Aggiornamenti integrata nel sistema per gli utenti esistenti. Per i nuovi, le istruzioni di installazione per il tuo dispositivo sono disponibili su devices.ubuntu-touch.io. Per maggiori dettagli e l’elenco completo delle novità in Ubuntu Touch 20.04 OTA-8 è possibile consultare l’annuncio di rilascio, pubblicato sul sito ufficiale di UBports. È bene ricordare che, sebbene il rollout del nuovo update sia già iniziato, si tratta comunque di un rilascio graduale. Ciò significa che non tutti gli utenti riceveranno l’aggiornamento OTA-8 contemporaneamente. Alcuni di essi potrebbero riceverlo nelle prossime ore o, addirittura, nei prossimi giorni.