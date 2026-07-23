Ubuntu, una falla in snap-confine può concedere privilegi root

Una recente vulnerabilità individuata in snap-confine, componente cardine dell’ecosistema Snap di Ubuntu, ha riacceso il dibattito sulla robustezza dei meccanismi che gestiscono i privilegi di sistema.

Questo difetto, catalogato come CVE-2026-8933, consente a un utente locale privo di privilegi amministrativi di ottenere l’accesso completo come root su installazioni predefinite di Ubuntu Desktop 24.04 LTS, 25.10 e 26.04 LTS.

Canonical ha già distribuito patch correttive attraverso l’Ubuntu Security Team, ma il caso evidenzia la delicatezza intrinseca dei binari che operano con poteri elevati all’interno dei sistemi Linux.

Le vulnerabilità di tipo local privilege escalation sono tra le più temute in ambito Linux: pur richiedendo un accesso iniziale al sistema, permettono di trasformare un account limitato in uno con privilegi amministrativi, aprendo la strada all’installazione di malware, alla modifica della configurazione e all’accesso completo ai dati della macchina.

Il ruolo critico di snap-confine nell’architettura Snap

Snap-confine è responsabile dell’isolamento delle applicazioni distribuite tramite il formato Snap, creando l’ambiente confinato nel quale operano i software. Il programma configura namespace Linux, punti di montaggio, permessi e altre misure di isolamento prima dell’avvio dell’applicazione, operando con privilegi elevati per garantire la corretta separazione dei processi.

Proprio perché agisce come binario con capacità prossime a root, qualsiasi errore nella gestione dei privilegi o nella validazione delle operazioni può avere conseguenze gravi. Un difetto in questo tipo di software può consentire a un utente locale di eseguire codice con privilegi amministrativi, aggirando le normali protezioni del sistema operativo.

Come funziona la vulnerabilità CVE-2026-8933

Secondo le informazioni pubblicate da Qualys Threat Research Unit e confermate da Canonical, il difetto interessa il modo in cui snap-confine gestisce alcune operazioni privilegiate durante la preparazione dell’ambiente di esecuzione. L’origine del problema risale a una modifica introdotta nel luglio 2025, quando Canonical ha spostato snap-confine da un modello set-user-ID-root a un modello basato su capacità, per ridurre i privilegi permanenti mantenendo poteri quasi-root.

Questa transizione, nata come hardening, ha introdotto due race condition sfruttabili localmente. La prima si verifica durante la creazione dei directory temporanei sotto /tmp: inizialmente di proprietà dell’utente non privilegiato, vengono trasferiti a root poco dopo, ma esiste una finestra temporale sfruttabile. La seconda riguarda la creazione di file tramite symlink, che l’attaccante può usare per reindirizzare scritture verso percorsi arbitrari, sfruttando la mancanza della flag O_NOFOLLOW.

Per aggirare AppArmor, l’exploit prende di mira il percorso /run/udev/**, espressamente scrivibile, depositando una regola .rules malevola che systemd-udevd esegue con privilegi root. Qualys ha dimostrato exploit funzionanti, ma non sono stati segnalati abusi in-the-wild.

Gli aggiornamenti distribuiti da Canonical e le mitigazioni

Canonical ha rilasciato aggiornamenti di sicurezza per le versioni di Ubuntu interessate, correggendo il comportamento di snap-confine e invitando gli amministratori ad applicare le patch il prima possibile. La versione corretta di snapd è la 2.76.1, distribuita tramite i canali ufficiali Ubuntu.

Per Ubuntu 22.04 LTS, 24.04 LTS e 26.04 LTS sono state pubblicate nuove revisioni di snapd. Gli utenti possono verificare la versione installata con snap info snapd core e dpkg -l snapd, quindi applicare le patch con sudo snap refresh snapd, sudo snap refresh core e sudo apt update && sudo apt install –only-upgrade snapd.

Nei sistemi gestiti correttamente è consigliabile limitare l’accesso agli account locali, monitorare eventuali tentativi di escalation dei privilegi e mantenere aggiornati non solo il kernel Linux, ma anche tutti i componenti che operano con privilegi amministrativi.