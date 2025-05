Grazie a un progetto singolare, un intero sistema operativo Linux è stato integrato in un foglio di calcolo Excel.

Questo esperimento, noto come Linux In Excel, è stato realizzato dall’utente NSG650 e documentato su GitHub. Si tratta di un esempio di come la creatività possa spingere i limiti della tecnologia, trasformando uno strumento d’ufficio in una piattaforma per sistemi operativi complessi.

Il meccanismo alle spalle del progetto è semplice ma ingegnoso. Gli utenti possono scaricare un file chiamato “linux.xlsm” e, una volta aperto, il log di avvio del sistema operativo viene visualizzato direttamente nelle celle del foglio di calcolo. Per accedere al sistema, basta digitare “root” nella cella C2. Da quel momento, è possibile eseguire comandi base come “ls” e “cd”, utilizzando un vero ambiente Linux all’interno dell’interfaccia di Excel.

Linux In Excel permette di far girare il celebre OS su un foglio di calcolo

La chiave di questo esperimento risiede nell’uso di macro VBA, che richiamano un RISC-V emulator noto come mini-rv32ima. Sebbene il creatore ammetta che l’emulatore non sia completamente riscritto in VBA, il risultato rimane impressionante sia dal punto di vista tecnico che concettuale. Questo progetto rappresenta un ponte tra due mondi apparentemente lontani: quello degli strumenti aziendali e quello dei sistemi operativi.

Linux In Excel si inserisce in una tradizione di sperimentazioni tecnologiche che sfidano gli usi convenzionali. Progetti simili includono l’utilizzo di console Nintendo Wii come server web o l’esecuzione del celebre gioco DOOM su Notepad. Tuttavia, ciò che distingue questo esperimento è la sua capacità di integrare la complessità di un sistema operativo all’interno di un software d’ufficio, ampliando significativamente le possibilità di utilizzo di strumenti comuni.

Un video dimostrativo pubblicato dal noto YouTuber tecnologico Enderman ha contribuito a rendere virale il progetto, attirando l’attenzione sia di esperti del settore che di curiosi. Oltre all’aspetto ludico, il progetto rappresenta un esempio di tecnologia innovativa, capace di sfidare le convenzioni e di esplorare nuovi orizzonti.