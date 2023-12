Un investimento di 50$ in prevendita può arrivare a 5000$?

La prevendita di Borroe Finance ($ROE) offre una delle opportunità di investimento più redditizie nel panorama delle criptovalute. Essendo uno dei migliori progetti DeFi con una notevole proiezione di prezzo, gli investitori si chiedono se un investimento di 50 $ in Borroe Finance possa restituire una vincita di 5.000 $.

Scopriamo se $ROE è la migliore criptovaluta con cui trasformare 50 $ in 5.000 $.

Fornire soluzioni ai vincoli finanziari

I creatori di contenuti Web3, tra cui musicisti, artisti NFT, creatori digitali e scrittori, hanno difficoltà ad accedere al denaro contante, data la natura del loro lavoro. Nella maggior parte dei casi, si trovano ad affrontare ostacoli finanziari, come i fondi che arrivano in ritardo dai clienti e dalle piattaforme. Riconoscere queste difficoltà, Borroe Finance introduce una soluzione innovativa per garantire ai partecipanti e agli utenti di Web3 un facile accesso al flusso di cassa.

Come progetto innovativo, Borroe Finance ($ROE) risolve i problemi della finanza tradizionale colmando il divario creato dalla sua incapacità di adattarsi all’era digitale. La piattaforma aderisce ai dettami del Web3, che richiede una distribuzione equa del valore tra creatori e utenti. Le aziende raccolgono fondi su Borroe Finance ($ROE) vendendo fatture, royalties e abbonamenti a comunità fedeli, generalmente denominati guadagni futuri.

Borroe Finance è un mercato di finanziamento AI in cui business e creatori possono coniare fatture future o insoluti come token non fungibili e metterli in vendita a prezzi agevolati per raccogliere fondi. Una delle qualità distintive di Borroe Finance è l’integrazione della valutazione del rischio dell’intelligenza artificiale, della blockchain e di soluzioni di pagamento efficienti. Grazie a queste caratteristiche, Borroe Finance ($ROE) garantisce un processo di raccolta fondi sicuro e semplice per creatori e business.

Inoltre, la piattaforma promuove un ecosistema peer-to-peer per consentire agli acquirenti di scambiare token non fungibili scontati sui mercati secondari. Questo approccio aiuta la piattaforma a mettere insieme la liquidità e a mostrare agli acquirenti diversi attori del mercato. La ciliegina sulla torta sta nella proiezione del prezzo di $ROE, la criptovaluta nativa di Borroe Finance, durante la sua prevendita pubblica.

La prima prevendita di livello mondiale

$ROE è un token deflazionistico sviluppato sulla blockchain Polygon a basso rischio e ad alta scalabilità. Presenta un’allettante opportunità di investimento che consente agli investitori di realizzare un ROI del 300% sul proprio capitale durante la prevendita pubblica. Questa proiezione distingue $ROE dagli altri nuovi progetti DeFi del settore.

Il denaro raccolto dalla prevendita di $ROE, che al momento supera di poco gli 1,9 milioni di dollari, è destinato a finanziare il lancio di Borroe Finance. Il denaro servirà a coprire i costi dei programmi di sviluppo del mercato e del business, le spese legali e normative, i costi del personale, le partnership e lo sviluppo della tecnologia. Al fine di partecipare alla prevendita di $ROE, Borroe Finance utilizza la tecnologia Connect Wallet, che consente agli utenti di registrarsi e partecipare senza problemi.

Gli utenti possono acquistare $ROE con carte di credito o di debito o con oltre 100 criptovalute, tra cui ETH, BNB, USDT e USDC. Borroe Finance ha dato il via alla prevendita, con un prezzo di partenza di $ROE pari a 0,01 $. Nonostante ciò, il token ha subito un’impennata notevole a causa dell’elevata domanda, alimentando una rapida ascesa nelle fasi di prevendita.

Attualmente, $ROE ha un valore di 0,0175 $ nella terza fase della prevendita, con un aumento del 75% rispetto al prezzo iniziale. In base alle proiezioni della prevendita, un investimento di 50 $ in $ROE durante la prevendita pubblica renderà solo 450 $, una cifra relativamente bassa rispetto ai 5.000 $. Nonostante ciò, dato che Borroe Finance che sta guadagnando terreno tra gli operatori sul mercato, $ROE potrebbe salire del 10.000% durante l’imminente mercato al rialzo, restituendo un guadagno di 5.000 $ su un investimento di 50 $.

Borroe Finance ($ROE) si sta attualmente preparando a un altro salto del 128,5% per completare la sua fase di prevendita. Considerando queste previsioni ottimistiche, $ROE è considerata la migliore criptovaluta da acquistare per ottenere notevoli rendimenti.

