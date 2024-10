Un nuovo aggiornamento di Windows 11 causa continui riavvii del computer

Come ammesso da Microsoft, un recente aggiornamento facoltativo di Windows 11 potrebbe causare non pochi problemi agli utenti del sistema operativo.

Stiamo parlando della patch KB5043145 che, su diverse macchine, sta causando un ciclo continuo di riavvii o veri e propri blocchi, con tanto di BSOD o avvisi simili. In alcuni casi è stata segnalata anche l’apparizione del ripristino di BitLocker. Nonostante al momento non è dato sapere la causa di tali anomalie, Microsoft ha annunciato che sta indagando a riguardo, assicurando che fornirà chiarimenti quando saranno disponibili.

I primi indizi lasciano trasparire come il problema dovrebbe riguardare un numero circoscritto di utenti che utilizzano Windows 11 versione 22H2 nelle varianti Enterprise ed Education o Windows 11 versione 23H2.

L’aggiornamento facoltativo di Windows 11 e il suo misterioso collegamento con BitLocker

Questa deduzione è possibile grazie al coinvolgimento di BitLocker, disponibile solo su determinate versioni del sistema operativo. Il collegamento con lo strumento appena citato risulta alquanto preoccupante, anche se al momento non è dato sapere se il problema possa interessare i dati crittografati.

Nonostante quanto appena descritto, l’aggiornamento KB5043145 comporta anche una serie di migliorie interessanti. Tra di esse, possiamo citare una nuova schermata di blocco che offre i controlli multimediali nella parte inferiore dello schermo quando vi è un contenuto in riproduzione. Inoltre, sembrano essere stati corretti alcuni errori legati al browser Microsoft Edge. In ogni caso, la patch in questione è facoltativa. Almeno fino al momento di nuove correzioni è comunque consigliabile attendere prima dell’eventuale installazione.

Risulta inoltre possibile, se necessario, disinstallare KB5043145 andando in Impostazioni, selezionando Windows Update per poi andare in Cronologia aggiornamenti e cliccare su Disinstalla aggiornamenti. Da qui, va cercato l’aggiornamento specifico per completare la procedura cliccando su Disinstalla.