Un nuovo lettore video integrato per Google Drive

Nonostante Google Drive non sia uno strumento ideato per visionare filmati, può essere utile agli utenti poter svolgere questo compito di tanto in tanto.

L’app proposta da Google, fino a poco fa, offriva un lettore video integrato essenziale, per non dire scarno. Questo si presentava con funzioni minime e un design a dir poco obsoleto. Per fortuna tutto ciò è destinato a cambiare in un futuro non troppo lontano.

La compagnia ha annunciato di recente in rilascio di un nuovo lettore, capace di offrire un’esperienza utente avanzata rispetto a quanto proposto in precedenza.

Secondo quanto sostenuto da Google, il lettore sarà più piacevole esteticamente e più fluido durante l’utilizzo, il tutto grazie a una nuova interfaccia con controlli intuitivi e linee pulite. A livello pratico, questa componente di Drive dovrebbe affidarsi all’approccio grafico di Material Design 3.

Lettore video integrato di Google Drive: interfaccia migliorata e comandi avanzati in arrivo

A dimostrare che i miglioramenti legati al lettore video non saranno solo grafici sono i controlli migliorati. Questi permetteranno agli utenti di muoversi avanti e indietro nei filmati con più facilità, ma anche di regolare la velocità di riproduzione e di gestire eventuali sottotitoli.

Secondo quanto lasciato intendere da Google, vi è ancora da aspettare qualche giorno prima che il lettore sia disponibile. Il lancio è già iniziato nel corso della passata settimana ma è al momento disponibile solo agli iscritti a Rapid Release. I comuni utenti potranno testare con mano il nuovo lettore video dopo il 18 novembre.

Al di là della breve attesa, vi è un aspetto positivo: la nuova implementazione sarà disponibile per tutti i clienti Workspace così come per tutti gli account Google standard.

Questa novità, sebbene molto interessante, non è l’unica che in queste settimane ha interessato Google Drive. Poco tempo fa, gli sviluppatori di Mountain View hanno introdotto una nuova funzionalità per la gestione dell’accesso limitato alle cartelle.