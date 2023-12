Una delle migliori meme coin offre crescita superiore a XRP e Terra Luna Classic

Sappiamo tutti che le criptovalute sono altamente volatili quando si tratta di realizzare profitti. Ci sono stati casi in cui criptovalute come XRP e Terra Luna Classic hanno dato ottimi rendimenti ai loro investitori.

Anche se XRP ha storicamente avuto successo, attualmente è alle prese con le complessità normative e un mercato affollato. Terra Luna Classic sta affrontando fluttuazioni sostanziali che hanno scosso la fiducia degli investitori.

Concentrandosi sul paesaggio attuale, NuggetRush(NUGX) è la migliore criptovaluta per principianti che adorano il gaming. Questa piattaforma play-to-earn (P2E) premia i giocatori per i risultati e le collezioni ottenute nel gioco.

I trader si aspettano un rendimento 20x su NuggetRush grazie alla sua forte performance di prevendita. Scopriamo di più su cosa la rende una buona criptovaluta da acquistare nel 2023.

>> Scopri NuggetRush ora <<

XRP e Terra Luna Classic hanno una limitata opportunità di crescita

XRP e Terra Luna Classic sono stati nomi noti sul mercato delle criptovalute. Ma il loro potenziale di crescita futura è sempre più messo in discussione sull’attuale mercato delle criptovalute.

Una delle principali preoccupazioni è la loro quota sul mercato, dato che molte criptovalute sono già in circolazione e lo spazio per un’ulteriore crescita è limitato. Inoltre, sia XRP che Terra Luna Classic hanno affrontato problemi legali che hanno ostacolato la fiducia degli investitori.

Terra Luna Classic sta affrontando momenti difficili, ma non è del tutto in crisi. La sua ripresa dipende dal buon funzionamento del programma di burning, dal supporto della community e dalla velocità dei nuovi sviluppi. Il prezzo più alto di LUNA è stato di quasi 120 $ il 6 aprile 2022.

Ma in circa un mese è sceso a meno di 1 $. Questo è accaduto a causa di un grande crollo dell’ecosistema Terra. Terra Classic rimane piuttosto popolare, con una community di criptovalute molto attiva. Nonostante ciò, le possibilità di raggiungere 1,00 $ sono scarse a causa della sua grande offerta.

Al fine di raggiungere 1,00 $, il suo valore di mercato dovrebbe essere di ben 5,80 bilioni di dollari.

XRP e Terra Luna Classic hanno un passato costante ma sembrano meno promettenti per i trader in cerca di una crescita rapida. La loro storia indica affidabilità, ma non gli alti rendimenti che gli investitori stanno cercando.

Il gioco è iniziato: NuggetRush potrebbe offrire rendimenti 20x

NuggetRush sta rapidamente guadagnando attenzione grazie a una prevendita di successo che ha raccolto finora 700.000 $. Il suo prezzo attuale di 0,013 $ la rende un investimento accessibile, consentendo agli operatori di accumulare un numero significativo di token.

Se stai cercando il migliore investimento in criptovalute del 2023, il suo basso prezzo di partenza è davvero interessante per chi vuole ottenere grandi profitti.

NuggetRush è diversa perché ti permette di guadagnare giocando. Puoi giocare e vincere premi reali, rendendo divertente l’investimento in criptovalute. Questo mix di gioco e possibilità di guadagnare è il motivo per cui molti trader ritengono che NuggetRush possa offrire un ritorno sull’investimento di 20x.

La cosa migliore è che offre lo staking NFT per chi cerca una criptovaluta da acquistare oggi per il lungo termine. Grazie allo staking NFT puoi ottenere rendimenti migliori rispetto ai trader medi. Invece di tenere il tuo investimento in un wallet, puoi fare “staking” sulla loro piattaforma.

Questo significa che in un certo senso stai facendo un prestito alla piattaforma. In cambio del prestito o dello staking dei tuoi NFT, la piattaforma ti premia. È come guadagnare interessi per aver tenuto il tuo denaro in banca, ma con collezioni di NFT di tendenza al posto del denaro.

>> Approfondisci NuggetRush ora <<

Conclusione

Ti stai ancora chiedendo “quale criptovaluta dovrei acquistare”?

NuggetRush offre prospettive migliori di XRP e Terra Luna Classic grazie al suo esclusivo modello di gioco play-to-earn. Si tratta di un portale per il divertimento e il guadagno. Anche se XRP e Terra Luna Classic hanno i loro meriti, l’approccio innovativo di NuggetRush la posiziona come un forte concorrente per tra i migliori altcoin da acquistare quest’anno.

Visita il sito della prevendita di NuggetRush

In collaborazione con LocxLabs

Ilsoftware.it non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). Ilsoftware.it non è altresì responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.