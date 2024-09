Una nuova piccola funzione di Gmail potrebbe ridurre al minimo lo spam

Spam e truffe tramite e-mail sono da anni tristemente all’ordine del giorno. Nonostante Gmail tenti di arginare questo fenomeno, non è raro che qualche messaggio sfugga ai seppur validi filtri anti-spam della piattaforma.

A rendere la vita più difficile ai criminali informatici potrebbe però essere una nuova e semplice funzionalità che, a livello pratico, potrebbe contribuire sensibilmente a difendere gli utenti. Stiamo parlando di un segno di spunta che il servizio di posta elettronica mostrerà accanto ai mittenti verificati, confermando la loro effettiva affidabilità. Qualcosa di molto basilare ma che, con il minimo sforzo, può comunque permettere di ridurre i casi di frode tramite posta elettronica.

Il nuovo metodo per far emergere eventuale spam dovrebbe essere testato da Google sulle app Gmail di Android e iOS nel corso delle prossime settimane. Va detto che non è il primo esperimento di questo tipo: già l’anno scorso, la versione Web del client e-mail ha testato un sistema di segnalazione simile.

Filtri, limite all’invio di e-mail e spunta per mittenti verificati: tutte le armi di Gmail per contrastare lo spam

Lo spam attraverso e-mail viene utilizzato ormai abitualmente dai cybercriminali nel contesto di campagne phishing o comunque nella diffusione di malware e agenti pericolosi simili.

In questo senso, Gmail è impegnata da tempo per trovare il modo di proteggere in modo adeguato i propri utenti. Qualche mese fa, per esempio, la piattaforma ha limitato il numero di e-mail che si possono inviare attraverso la stessa a 5.000. Ciò dovrebbe, in qualche modo, intralciare i piani dei cybercriminali che giocano sui grandi numeri per trarre in inganno delle vittime.

Nonostante queste misure, per Google la sfida con lo spam è un tema sempre caldo, visto che il canale di diffusione tramite e-mail resta comunque costantemente a rischio.