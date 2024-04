Utenti iOS colpiti da attacchi spyware mercenari: l'avviso di Apple

Poche ore fa Apple ha inviato un importante avviso ai suoi utenti di 92 paesi per informarli della possibilità di essere stati presi di mira da attacchi spyware mercenari. Per chiunque se lo stesse chiedendo, quello a cui l’azienda di Cupertino fa riferimento è un tipo di software ideato per infettare il dispositivo del malcapitato per raccogliere dati sensibili a scopi di spionaggio. Non a caso, le persone coinvolte sarebbero state colpite proprio per via delle loro attività e/o identità.

Utenti iOS vittime di un attacco spyware mercenario: la notifica di Apple

In base a quanto riportato da TechCrunch, l’azienda di Cupertino ha inviato l’avviso agli utenti iOS interessati attraverso le informazioni di contatto associate all’ID Apple. L’alert viene mostrato anche quando si effettua l’accesso su appleid.apple.com.

«Apple ha rilevato che sei stato preso di mira da un attacco spyware mercenario che sta tentando di compromettere da remoto l’iPhone associato al tuo ID Apple. Non possiamo fornirti ulteriori informazioni in merito, poiché ciò potrebbe aiutare gli aggressori ad adattare le loro modalità d’azione per eludere rilevamenti futuri», si legge nell’avviso di Apple. «È probabile che tu sia stato preso di mira per chi sei o cosa fai».

Nel documento di supporto dedicato proprio a questo tipo di notifiche, la società californiana afferma di inviare notifiche come quella riportata qui sopra dal 2021 a utenti di oltre 150 paesi. «Il costo estremo, la complessità e la natura internazionale degli attacchi di spyware mercenario li rendono tra le minacce digitali più avanzate oggi esistenti. Di conseguenza, Apple non attribuisce gli attacchi o le notifiche di minaccia risultanti a specifici aggressori o aree geografiche».

Secondo le fonti di TechCrunch, gli utenti India – tra giornalisti, politici e membri di organizzazioni senza scopro di lucro come Amnesty International – sono quelli che in questo ultimo attacco spyware hanno ricevuto più avvisi.

Spyware mercenario: cosa deve fare chi riceve la notifica di Apple

A tutti coloro che hanno ricevuto la notifica di sicurezza, Apple consiglia di chiedere aiuto ad esperti del settore, come il servizio d’assistenza fornito dall’organizzazione no-profit Access Now. È possibile contattare la Helpline per la sicurezza digitale anche tramite l’apposito sito web.

Inoltre, a tutti quegli utenti che si sentono minacciati ma non hanno ricevuto l’avviso in questione, Apple consiglia di aumentare il livello di protezione abilitando la modalità di isolamento sul proprio dispositivo.