Valve aggiorna client Steam per migliorare gaming nativo su Linux

Valve ha rilasciato un nuovo aggiornamento del client Steam per il canale stabile. Tale modifica serve a migliorare ulteriormente il gaming nativo su Linux, la nuova funzionalità di registrazione dei giochi, nonché Steam VR e Steam Input. L’ultimo aggiornamento di Steam Client ha portato un sacco di cambiamenti per migliorare il gaming Linux per i titoli nativi implementando il supporto per l’esecuzione di titoli di gioco Linux nativi nel runtime 1.0 di Steam per Linux per impostazione predefinita anziché nell’ambiente di runtime legacy. Inoltre, il nuovo aggiornamento di Steam Client risolve un problema per cui i titoli Linux nativi potevano occasionalmente essere eseguiti nel runtime sbagliato.

Valve: le migliorie introdotte per Game Recording e Steam VR

Con l’ultimo aggiornamento di Steam Client, Valve ha anche introdotto una nuova funzionalità chiamata Steam Game Recording. Si tratta un sistema integrato per creare e condividere filmati di gioco. Il nuovo aggiornamento di Steam Client migliora Game Recording aggiungendo il tempo di esportazione alla barra di avanzamento nella finestra di dialogo Invia al telefono. Inoltre, aumenta la durata predefinita di Instant Clip da 10 secondi a 30 secondi. Valve aggiorna poi la scheda Proprietà del gioco per riflettere più accuratamente lo stato attuale della funzionalità Registrazione del gioco. Risolve poi un problema con il layout del lettore di registrazione nella modalità Big Picture e i problemi di layout nella pagina delle impostazioni di Registrazione del gioco BPM. Infine, corregge una condizione di competizione che potrebbe impedire la registrazione audio.

Con il nuovo aggiornamento è stato migliorato anche Steam VR. Valve ha infatti ripristinato la funzionalità Esci da VR con un clic. È stato poi risolto un problema per cui l’interfaccia VR di Linux mostrava un’interfaccia utente errata e un comportamento imprevisto con determinati tasti sulla tastiera. L’update ha risolto anche un bug per cui un controller non veniva visualizzato nell’interfaccia utente la prima volta che veniva collegato a un account. Sono state poi corretti un potenziale crash all’avvio sui sistemi con una GPU AMD e alcune stringhe obsolete o mancanti in lingue diverse dall’inglese. Per saperne di più è possibile consultare il changelog ufficiale della nuova versione. Gli utenti che desiderano aggiornare la propria installazione attuale possono accedere al menu di Steam e selezionare “Check for Steam Client Updates“. Infine, basterà semplicemente cliccare sul pulsante “Download” sul lato destro della notifica in basso blu.