Viaggi in un paese senza roaming? Ecco la soluzione per le tue vacanze

Per le tue vacanze estive stai pianificando un viaggio verso un paese non coperto dal roaming europeo? Temi già di doverti sobbarcare fastidio e spese per una SIM locale in modo da avere internet sul tuo cellulare? Risolvi in fretta con Saily, un servizio che ti permette di avere una eSIM del paese che preferisci ancora prima di partire, così che quando sarai arrivato potrai essere pronto a navigare senza brutte sorprese o costi nascosti.

Come funzionano le eSIM di Saily

Saily è un servizio che nasce allo scopo di rimanere connesso a internet ovunque tu vada, senza eventuali fastidiose tariffe aggiuntive di roaming o lunghe code per acquistare una SIM locale.

Come funziona? È davvero talmente semplice da sorprendere: ti basta scaricare l’app Saily dall’App Store o da Google Play, selezionare il paese e il piano dati che meglio si adatta alle tue esigenze di viaggio e attivare il piano prima della partenza. Una volta giunto a destinazione, ti basterà accendere il telefono e vedrai che potrai subito navigare in internet con la tua eSIM.

La eSIM, per intenderci, è una vera e propria SIM virtuale che si installa sul tuo telefono di ultima generazione. Non finisce quindi per sostituire fisicamente la tua SIM tradizionale, che resterà pronta ad essere riutilizzata nuovamente quando rientrerai in Italia. L’eSIM diventa il tuo passaporto per tutto il mondo, permettendoti di scegliere quando vuoi il paese di destinazione e la quantità di GB che pensi possano servirti.

Non farti trovare impreparato e scopri subito i servizi di Saily ancor prima di partire: sarà un pensiero in meno per le tue vacanze estive.