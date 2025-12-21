Viaggio all'estero in arrivo? È il momento di scegliere le eSIM di Saily (-20%)

Per chi viaggia all’estero, soprattutto nei Paesi dove non è valido il Roaming Like at Home, è essenziale avere a disposizione una eSIM internazionale, in grado di garantire l’accesso a Internet in qualsiasi Paese.

La soluzione giusta per tutti i viaggiatori, in questo momento, è Saily, vero e proprio punto di riferimento del settore. Con la promozione in corso è possibile ottenere il 20% di sconto sui piani dati da almeno 10 GB.

Le eSIM con Saily possono essere acquistate prima di partire in quanto l’attivazione non è immediata ma l’utente ha fino a 30 giorni di tempo per attivare il piano acquistato, seguendo la procedura comunicata dopo l’acquisto.

Per accedere alle offerte basta raggiungere il sito ufficiale di Saily, qui di sotto. L’offerta in corso è valida solo per un breve periodo di tempo.

Come sfruttare le offerte Saily per una nuova eSIM

Con Saily è possibile accedere a un piano eSIM da utilizzare per restare connessi anche all’estero. Basterà avere uno smartphone con supporto alle eSIM per sfruttare il servizio proposto.

Per attivare un nuovo piano eSIM è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di Saily e poi utilizzare il motore di ricerca per poter trovare il piano desiderato in base alla meta del proprio viaggio.

Sono disponibili anche piani regionali (ad esempio per il Nord America) oppure il piano Ultra che offre una connettività completa in 121 Paesi al mondo.

Scelto il piano desiderato (considerando Giga inclusi, durata e costo) è sufficiente completare l’acquisto e seguire la procedura per installare la eSIM nel proprio smartphone. Il piano potrà poi essere attivato prima di partire (entro 30 giorni dall’acquisto).

Per iniziare subito a sfruttare le promozioni di Saily basta seguire il link riportato qui di sotto.