Svolta Safari: arriva l'organizzazione automatica delle schede in gruppi?

Gestire decine di schede aperte è diventato uno dei problemi più comuni della navigazione moderna.

Apple prova ad affrontarlo con una nuova funzione sperimentale per Safari capace di organizzare automaticamente le tab in gruppi intelligenti, sfruttando algoritmi di classificazione e analisi semantica delle pagine visitate. La funzione è comparsa nelle build preliminari di Safari Technology Preview, il canale sperimentale utilizzato da Apple per testare caratteristiche che potrebbero arrivare successivamente nelle versioni stabili di macOS e iOS.

Safari aveva già introdotto i Tab Groups con macOS Monterey e iOS 15 nel 2021, permettendo raccolte manuali sincronizzate via iCloud. Il nuovo approccio aggiunge automazione e classificazione intelligente, riducendo la necessità di organizzare manualmente il browser.

L’idea nasce da un problema concreto: studi sull’uso dei browser mostrano che molti utenti mantengono aperte decine, a volte centinaia, di schede contemporaneamente. La cosiddetta tab overload produce rallentamenti cognitivi, maggiore consumo di RAM e difficoltà nel recuperare informazioni già aperte.

Come funziona il raggruppamento automatico e perché è diverso dai concorrenti

La funzione individuata nella Technology Preview sembra utilizzare modelli di categorizzazione locale integrati nel browser. Safari analizza titolo della pagina, dominio, metadata HTML e parte del contenuto testuale per capire quali schede appartengano allo stesso argomento. Pagine dedicate allo shopping potrebbero finire automaticamente nello stesso gruppo; documentazione tecnica e repository GitHub in un’altra categoria; prenotazioni di viaggio in un’altra ancora.

Apple non ha ancora pubblicato documentazione tecnica completa, ma diversi riferimenti nel codice suggeriscono classificazione semantica eseguita direttamente sul dispositivo, coerente con la strategia on-device dell’azienda. Google Chrome sperimenta strumenti AI per suggerire categorizzazioni automatiche; Microsoft Edge integra funzioni simili tramite Copilot. Safari segue però una strada diversa: le elaborazioni vengono eseguite localmente tramite Core ML e modelli ottimizzati per Apple Silicon, riducendo il trasferimento di dati verso server remoti. I chip M-series, con il loro Neural Engine dedicato, permettono classificazione semantica con consumi energetici contenuti.

Privacy e tempi di arrivo nelle versioni stabili

Una funzione capace di leggere e classificare automaticamente il contenuto delle schede aperte solleva interrogativi sulla privacy.

Se l’elaborazione avviene interamente on-device, il rischio di trasferimento dati si riduce sensibilmente, ma restano aspetti da chiarire: quali dati vengono analizzati, quanto a fondo Safari interpreta il contenuto delle pagine e se alcune categorie sensibili vengano escluse automaticamente. Apple ha già implementato sistemi simili in Spotlight, Foto e Mail, dove modelli locali gestiscono classificazione e suggerimenti senza inviare dati completi al cloud.

Al momento il raggruppamento automatico sembra limitato alle build sperimentali. Non tutte le funzioni di Safari Technology Preview arrivano nelle release finali: alcune vengono modificate profondamente, altre abbandonate.

La direzione appare comunque chiara: i browser stanno diventando ambienti sempre più proattivi, capaci di interpretare il comportamento dell’utente e automatizzare parte della navigazione quotidiana. Se Apple riuscirà a mantenere equilibrio tra automazione e tutela della privacy, questa potrebbe diventare una delle funzioni più utili degli ultimi anni.