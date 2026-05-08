Mozilla testa Claude Mythos: l'AI locale arriva su Firefox

Mozilla prova a ridefinire il rapporto tra browser, Intelligenza Artificiale e privacy con Mythos.

L’iniziativa, presentata attraverso Firefox Labs, introduce un sistema AI integrato nel browser basato su modelli Claude di Anthropic, con una caratteristica precisa: l’elaborazione avviene direttamente sul dispositivo dell’utente senza inviare dati sensibili a server remoti.

La direzione scelta da Mozilla riflette una tensione sempre più evidente nel settore: da una parte modelli cloud sempre più potenti, dall’altra una domanda crescente di strumenti capaci di operare localmente per ridurre problemi di privacy e trasferimento dati.

Il browser è uno dei punti più delicati di questa trasformazione. Password, cronologia, email, documenti e altri dati transitano continuamente attraverso l’interfaccia web, rendendo qualsiasi integrazione AI una questione tanto tecnica quanto reputazionale. Mozilla sta testando Mythos all’interno di Firefox Labs, il programma sperimentale utilizzato per distribuire funzionalità ancora in fase di validazione, con l’obiettivo dichiarato di costruire un assistente AI capace di supportare attività quotidiane senza compromettere il controllo locale dei dati.

Come funziona Mythos: inferenza locale tramite WebGPU e modelli compatti

Mozilla ha integrato modelli derivati da Claude utilizzando un framework che permette inferenza client-side direttamente nel browser, sfruttando WebGPU e la GPU locale del dispositivo.

I modelli utilizzati sono versioni quantizzate e ridotte rispetto alle varianti enterprise ospitate nei server Anthropic: l’obiettivo non è il massimo livello di reasoning generativo, ma un compromesso sostenibile tra prestazioni, memoria e consumo energetico su notebook e desktop consumer.

Il vantaggio principale riguarda la gestione dei dati sensibili: se l’elaborazione resta locale, cronologia, documenti e contenuti aziendali non devono transitare verso infrastrutture remote. Esistono però vincoli concreti. La memoria video disponibile diventa un limite significativo, il consumo energetico cresce durante sessioni prolungate e WebGPU non offre ancora comportamento uniforme su tutte le piattaforme.

Le prestazioni possono variare drasticamente tra GPU integrate, notebook economici e workstation dedicate, rendendo la compatibilità hardware uno degli ostacoli più difficili da risolvere in modo omogeneo.

Privacy come differenziatore competitivo, ma i rischi restano aperti

Dietro Mythos esiste anche una chiara motivazione competitiva. Chrome domina il mercato, Microsoft integra Copilot sempre più profondamente in Edge, Apple rafforza Safari tramite Apple Intelligence. Mozilla non dispone delle stesse risorse infrastrutturali degli hyperscaler cloud, e puntare su inferenza locale e protezione dei dati rappresenta un modo per differenziarsi strategicamente.

La sfida più delicata riguarda però la sicurezza. Un modello AI con accesso esteso al browser può diventare bersaglio di prompt injection, manipolazione dei contenuti web o esfiltrazione indiretta di informazioni sensibili. Le tecniche di attacco contro agenti AI browser-centrici stanno crescendo rapidamente, coinvolgendo soprattutto pagine progettate per influenzare il comportamento del modello.

Mozilla ha dichiarato di voler mantenere forti limitazioni sui privilegi concessi a Mythos durante la fase sperimentale, continuando a puntare su sandboxing, isolamento dei processi e controlli espliciti sulle autorizzazioni.