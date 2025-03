Video YouTube sfocati, pioggia di segnalazioni: cosa sta succedendo?

Nel corso delle ultime ore sempre più utenti stanno segnalando un misterioso malfunzionamento che riguarda YouTube.

I filmati riprodotti sul video, a quanto pare, vengono talvolta riprodotti in bassa qualità, con filmati che talvolta scendono a risoluzioni a 360p o persino 144p. Il tutto nonostante gli utenti avessero una connessione Internet solida, capace di reggere senza problemi streaming in alta definizione. Forzare risoluzioni maggiori, a quanto pare, ha come solo effetto quello di causare buffering e di bloccare la riproduzione.

Il fenomeno a raggiunto proporzioni tali che, persino la piattaforma di streaming video ha rilasciato una dichiarazione in merito, sostenendo di essere a conoscenza del problema e di stare indagando sull’accaduto per trovare una soluzione, mantenendo aggiornati i suoi utenti nelle prossime ore.

Secondo i dati finora evidenziati, il problema si riscontra sui dispositivi iOS, sui browser Web da desktop e sulle smart TV e, al momento attuale, non sembra esservi modo per porvi rimedio.

YouTube e il fenomeno dei video sfocati: la piattaforma sta indagando

Al momento attuale è difficile valutare quanti utenti siano colpiti da questo misterioso malfunzionamento, ma sembra che il numero sia consistente.

In alcuni casi, sembra che sia sufficiente riavviare l’app di YouTube per risolvere la situazione. Se il fenomeno si presenta sull’app mobile, per esempio, non è detto che lo stesso utente non possa comunque accedere al servizio Web, per ottenere accesso alla piattaforma senza intoppi.

Di certo, questa non è l’unica volta che YouTube ha dovuto affrontare fastidiosi bug. Lo scorso mese di novembre, per esempio, un aggiornamento per l’app Android ha causato problemi con miniplayer e riproduzione verticale dei filmati, creando non pochi disagi all’utenza.