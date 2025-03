Vincitore del premio Oscar, Blender rilascia la versione 4.4

Blender, il popolare software open source per la produzione di contenuti 3D, è disponibile nella versione stabile 4.4. Questa release introduce miglioramenti significativi nella gestione delle animazioni, nuove funzionalità per i nodi geometrici, ottimizzazioni per il motore di rendering Cycles e potenziamenti nell’editing video e nella grafica 2D con Grease Pencil.

Il celeberrimo software di modellazione e animazione 3D ha ricoperto un ruolo significativo nella vittoria agli Oscar 2025 del film “Flow” diretto da Gints Zilbalodis. La pellicola ha vinto il premio come miglior film d’animazione, superando produzioni di grandi studi come Disney e Dreamworks.

Il bello è che “Flow” è stato realizzato interamente con Blender, dimostrando che anche i piccoli studi indipendenti possono produrre opere di alta qualità con un software libero. La scelta di Blender è stata influenzata dall’uso motore di rendering in tempo reale EEVEE, che ha offerto al regista un controllo completo sul progetto e ha velocizzato il lavoro.

Nuova gestione delle animazioni con gli Action Slots

Una delle principali novità di Blender 4.4 consiste nell’introduzione degli Action Slots nel sistema di animazione. Questa funzionalità consente agli oggetti di avere più azioni assegnate contemporaneamente, facilitando la gestione delle variazioni di animazione e il montaggio di animazioni stratificate.

Precedentemente, gli utenti erano limitati a una sola azione per oggetto, il che rendeva la gestione di pose e movimenti complessi più macchinosa. Con gli Action Slots, il flusso di lavoro diventa più intuitivo, favorendo una maggiore flessibilità nella creazione di animazioni dettagliate.

Espansione delle funzionalità dei Geometry Nodes

Blender 4.4 porta ulteriori miglioramenti al sistema dei Geometry Nodes, il cuore della modellazione procedurale. Tra le nuove funzionalità spicca il Bake Node, che permette di memorizzare in cache i calcoli della rete di nodi, migliorando significativamente le prestazioni, soprattutto nei progetti con grandi quantità di dati.

Inoltre, gli aggiornamenti ai Simulation Nodes e agli ingressi di gruppo offrono un maggiore controllo sui parametri temporali e sulle espressioni dinamiche, rendendo più semplice la creazione di effetti complessi e animazioni avanzate.

Rendering più veloce e intelligente con Cycles

Il motore di rendering Cycles ha ricevuto importanti ottimizzazioni, migliorando la velocità di ray tracing e il trattamento di luci e materiali specifici. Grazie a queste migliorie, la riduzione del rumore risulta più efficace e il rendering complessivo diventa più efficiente.

Blender 4.4 introduce inoltre un supporto migliorato per le GPU Intel Arc ed Apple Silicon, garantendo prestazioni superiori su queste piattaforme.

Altri aggiornamenti includono miglioramenti al Shadow Catcher, ottimizzazioni nel rendering volumetrico e un output AOV personalizzato più avanzato, aumentando le possibilità di espressione visiva nei lavori di post-produzione.

Grease Pencil 3: evoluzione della grafica 2D

Il sistema di animazione 2D Grease Pencil è aggiornato alla versione 3, con una nuova architettura interna che migliora drasticamente le prestazioni di disegno. L’aggiornamento apre a una maggiore fluidità nel tratto, anche in progetti complessi con più livelli.

Il nuovo sistema di materiali, il controllo migliorato dell’ordine di disegno e una gestione più flessibile degli effetti, espandono ulteriormente le capacità creative di Grease Pencil, rendendolo uno strumento ancora più potente per gli artisti che combinano tecniche 2D e 3D.

Interfaccia utente rinnovata e API Python potenziata

Blender 4.4 introduce un’interfaccia utente ridisegnata, con nuove icone e una struttura dei menu più chiara, migliorando la visibilità e l’efficienza del workflow. Inoltre, l’espansione delle API Python offre maggiore flessibilità nello sviluppo di add-on e strumenti personalizzati, semplificando il lavoro degli sviluppatori e degli utenti avanzati.

Miglioramenti nel Video Sequencer e nel compositing

Anche il Video Sequencer (VSE) di Blender ha ricevuto nuove transizioni ed effetti, migliorando l’efficienza del montaggio video. Inoltre, il sistema di compositing basato su nodi è stato aggiornato con nuovi nodi per una gestione più intuitiva delle espressioni visive e un’operabilità migliorata.

Le funzionalità di modellazione, tra cui UV unwrapping, sculpting e texture painting, sono state affinate per offrire un flusso di lavoro più fluido e reattivo. Questi miglioramenti rendono Blender 4.4 un software ancora più affidabile e performante per artisti 3D e i game developer.

Blender 4.4 è disponibile per Windows, macOS, Linux e FreeBSD ed è distribuito sotto licenza GNU GPLv3, mantenendo la filosofia di software accessibile a tutti e privo di qualsivoglia limitazione.

Credit immagine in apertura: Splash artwork: Flow © Dream Well Studio, Sacrebleu Productions, Take Five – Image licensed under CC-BY-SA – https://flow.movie/