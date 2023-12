Virgin fibra: internet mai così veloce e conveniente

Velocità, costi bassi e incredibile efficienza. È tutto ciò che garantisce l’ offerta Virgin fibra in questi giorni. Raramente, infatti, abbiamo notato una promozione così vantaggiosa: non approfittarne subito sarebbe da mangiarsi le mani, perché a breve i costi potrebbero salire.

Virgin Fibra ti mette a disposizione 4 pacchetti, pensati per venire incontro alle esigenze di chiunque. Ma, al di là dei costi, le offerte Virgin si lasciano preferire per alcune caratteristiche molto interessanti: fra queste troviamo prezzi bloccati e disdetta senza costi e in qualsiasi momento.

L’offerta Virgin Fibra è da non perdere

Con Fibra Pura 1 giga viaggi a una velocità di navigazione di ben 5 volte superiore a quella garantita dal rame. Con Fibra Pura 2.5 giga la velocità è più che raddoppiata e viaggi a un ritmo di 12 volte superiore a quella del rame. Fibra pura 1 giga ha un costo di 26,49 Euro al mese per sempre, Fibra Pura 2,5 Giga ha un costo di 29,49 Euro al mese per sempre.

Non ti basta? Niente paura! Virgin ha ideato altri due pacchetti per chi vuole di più dalla sua linea internet. Ecco allora Fibra & Fitness 1 giga (velocità 5 volte superiore al rame) e Fibra & Fitness 2.5 giga (velocità 12 volte superiore al rame). I costi sono di Fibra & Fitness 1 giga sono di 34,49 € al mese per 18 mesi, poi 39,49 € per sempre. Con Fibra & Fitness 2 giga si paga invece 39,49 € al mese per sempre.

4 motivi per scegliere Virgin Fibra

La Fibra Pura (FTTH) arriva alla velocità massima di 2.5 Gigabit/s, 12 volte più veloce delle connessioni misto rame (FTTC) Ottieni esperienze che coinvolgono palestre, concerti, crociere e anche viaggi nello spazio, grazie a Virgin Galactic Prezzi bloccati: addio aumenti imprevisti, con Virgin Fibra sei sempre protetto contro l’inflazione Vuoi dire addio a Virgin Fibra? Disdici quando vuoi e senza costi

Accedi alle offerte prima che sia troppo tardi. Le due promo Fibra Pura scadono il 29 dicembre, le due promo Fibra & Fitness durano fino al 10 gennaio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.