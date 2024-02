Virgin Fibra Pura: prezzo scontato se paghi con carta

Virgin Fibra ha lanciato una promozione molto interessante. Chi paga con carta ottiene un forte sconto sia su Fibra Pura 1 giga che su Fibra Pura 2.5 Giga. La promozione è valida anche per le partita IVA

Cosa ottieni con Virgin Fibra Pura? Innanzitutto puoi disdire quando vuoi senza costi aggiuntivi, hai il prezzo bloccato per sempre. Verifica che la tua area sia coperta da FTTH e non perdere altro tempo. La promozione è valida fino a febbraio. Continua a leggere l’articolo. Nel prossimo paragrafo scenderemo nei dettagli della promozione e scoprirai perché questa offerta è proprio da non perdere.

Paga con carta: Virgin Fibra ti dona un mondo di vantaggi

Con Virgin Fibra pagare con carta conviene.

Fibra Pura 1 Giga costa infatti 24,99 Euro al mese per un anno (al posto di 29,49 Euro, per un risparmio di circa 55 Euro)

Fibra Pura 2.5 Giga costa 27,99 Euro al mese per un anno (al posto di 32,99 Euro, per un risparmio di 60 Euro)

Non solo il prezzo è scontato, ma è possibile godere anche dell’attivazione rapida. Una promozione che riguarda tutti, ma che strizza l’occhio in particolare alle Partite Iva, che in questo modo possono godere di un servizio ultra efficiente con attivazione pressoché immediata.

Con Virgin Fibra ottieni:

Velocità e prestazioni: Virgin Fibra offre una connessione internet in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) che garantisce velocità di download fino a 2,5 Gigabit al secondo e di upload fino a 500 Megabit al secondo. Prezzo competitivo: L’offerta di Virgin Fibra è molto competitiva rispetto ad altri operatori, con un prezzo bloccato per sempre e senza costi di attivazione o disattivazione. Semplicità e trasparenza: Virgin Fibra si contraddistingue per la semplicità e la trasparenza dell’offerta, con un unico piano tariffario e senza vincoli contrattuali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.