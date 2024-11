Visual Basic 6 torna disponibile: ricreato con C#, è un tuffo al cuore

Introdotto nel 1998, Visual Basic 6 (VB6) è l’ultima versione “classica” del linguaggio prima della completa transizione a .NET avvenuta a partire dal 2002. Il linguaggio ha rappresentato un passaggio fondamentale nell’informatica e in particolare nello sviluppo del software Windows. VB6 ha di fatto abbattuto le barriere tecniche in fatto di programmazione, permettendo anche a chi non era esperto di creare applicazioni ricche e perfettamente funzionanti.

La creazione di applicazioni client-server era semplice grazie al supporto per tecnologie come ActiveX e OLE (Object Linking and Embedding). Inoltre, Visual Basic 6 poteva interfacciarsi con tutti i principali database, ad esempio Access, SQL Server e Oracle.

Con l’emergere di tecnologie più avanzate, VB6 iniziò a mostrare i suoi limiti, ad esempio nell’integrazione con il Web e nell’adozione dei modelli di programmazione orientata agli oggetti.

Visual Basic 6 si avvia nel browser, grazie a un progetto che lo ha ricreato in C#

Chi ha lavorato per anni con Visual Basic 6 rimarrà di stucco nel vedere l’IDE (ambiente di sviluppo integrato) di quel linguaggio funzionare nel browser Web senza la necessità di installare nulla in locale. Visitate questa pagina e cominciate a programmare come facevate anni fa. L’effetto nostalgia è assicurato.

Il progetto, che si chiama Avalonia Visual Basic 6, mira a ripropone il classico ambiente di sviluppo, utilizzando il framework Avalonia e il linguaggio C#. Si tratta di un’iniziativa amatoriale senza alcuno scopo commerciale, che intende celebrare uno degli IDE più iconici per lo sviluppo rapido di applicazioni (RAD).

Caratteristiche Principali

Avalonia Visual Basic 6 offre alcune funzionalità essenziali per riprodurre l’esperienza del Visual Basic 6 originale:

Designer visuale : consente di progettare interfacce grafiche in modo semplice e intuitivo.

: consente di progettare interfacce grafiche in modo semplice e intuitivo. Supporto per il formato VB6 : possibilità di salvare e caricare progetti compatibili con il formato originale.

: possibilità di salvare e caricare progetti compatibili con il formato originale. Esecuzione di progetti : è possibile avviare le applicazioni direttamente dall’IDE.

: è possibile avviare le applicazioni direttamente dall’IDE. Supporto per il linguaggio (limitato): alcune funzionalità del linguaggio non sono (ancora?) implementate per intero.

Avalonia Visual Basic 6 anche in versione desktop

Con un minimo sforzo, è possibile portare Avalonia Visual Basic 6 anche su desktop. Per farlo, è necessario aver installato il pacchetto .NET 9 (anche se è possibile utilizzare .NET 8 modificando opportunamente il file di configurazione Directory.Build.props ).

A questo punto è possibile impartire i comandi seguenti per compilare e pubblicare il progetto:

dotnet build AvaloniaVisualBasic/AvaloniaVisualBasic.Desktop.csproj

dotnet publish AvaloniaVisualBasic.Desktop -f net9.0 -o bin/

dotnet publish AvaloniaVisualBasic.Standalone -f net9.0 -o bin/standalone/

Da ultimo, si può finalmente eseguire Avalonia Visual Basic 6 usando il comando ./bin/AvaloniaVisualBasic.Desktop .

Visual Basic 6 ha rappresentato una pietra miliare nello sviluppo software, rendendo la programmazione più accessibile, democratizzandola e fornendo un potente strumento per sviluppatori e aziende. Il passaggio a .NET è stato inevitabile per affrontare le nuove sfide tecnologiche e supportare lo sviluppo di applicazioni moderne e scalabili.