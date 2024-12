VMware Workstation Pro: nuovo update include bugfix per Linux

All’inizio di quest’anno, Broadcom ha reso VMware Workstation Pro e Fusion Pro per Mac gratuiti per uso personale e in seguito per uso commerciale. Chiunque può scaricare e installare il software di virtualizzazione desktop di VMware per usarlo per qualsiasi cosa desideri. Di conseguenza, né Workstation Pro né Fusion Pro sono disponibili per l’acquisto. I clienti con una licenza attiva (perché ne hanno acquistata una prima che il software diventasse gratuito) possono continuare a ricevere assistenza clienti per tutta la durata della loro licenza. Recentemente, Broadcam ha rilasciato un aggiornamento per utenti Windows e Linux, che porta WMare Workstation Pro alla versione 17.6.2. Tuttavia, il nuovo update non include nuove funzionalità, ma soltanto correzioni di errori.

VMware Workstation Pro: i dettagli dell’aggiornamento alla v. 17.6.2

Come accennato, le novità di VMware Workstation Pro 17.6.2 sono poche. L’aggiornamento introduce infatti “bufix richiesti dai clienti“, tra cui correzioni per problemi che interessano gli utenti Linux. In primis corregge l’arresto anomalo dell’app su Linux che si verifica dopo aver utilizzato Snapshot Manager. Inoltre, adesso l’acquisizione/il tentativo di utilizzo di snapshot su guest Linux non causa più il blocco dell’app. Infine, l’update risolve il processo kernel kcompactd che causa il blocco delle VM su host Linux. Purtroppo, i problemi in corso con la funzionalità multi-monitor di VMware non sono stati ancora risolti e non è stata rilasciata alcuna soluzione alternativa. Infine, è bene ricordare che questo è il primo aggiornamento da quando il software è passato a un modello di licenza gratuito. Quindi, VMware Workstation Pro 17.6.2 non chiede più né offre alcun tipo di casella di input per una chiave di licenza durante l’installazione.

Con VMware, gli utenti Linux possono accedere a un’ampia gamma di tecnologie di virtualizzazione e software, molti dei quali sono gratuiti e open source. VMware è un software gratuito e closed source. La nuova versione VMware Workstation Pro 17.6.2 è già disponibile per il download dal sito ufficiale di Broadcom. Per accedervi, è necessario però creare un account (gratuito).