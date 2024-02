Vocali e video con informazioni riservate? Si cancellano da soli su Telegram

Con l’aggiornamento di fine gennaio 2024, Telegram ha introdotto il concetto di messaggi audio e video effimeri. Ogni utente può d’ora in avanti creare messaggi che si autocancellano, una volta visionati o ascoltati dal destinatario. Questa possibilità era già offerta per le normali comunicazioni testuali ma adesso è estesa anche a messaggi vocali e video.

Il nuovo approccio consente di riprodurre in digitale ciò che avviene nelle conversazioni della vita reale. Ad esempio quando si trasmette un’informazione a un’altra persona, senza ripeterla.

Come registrare messaggi vocali e video effimeri con Telegram

Per registrare messaggi audio e video che il destinatario sia in grado di aprire solamente una volta, è necessario aggiornare Telegram all’ultima versione, avviare l’acquisizione del contributo sonoro o del video quindi scorrere in alto (verso l’icona raffigurante l’icona del lucchetto). Quando il destinatario riceverà i messaggi, la presenza della cifra “1” racchiusa in un circoletto sta a significa che si ha a che fare con un messaggio effimero, gestibile una sola volta. Riproducendo il file audio o video trasmesso tramite Telegram, esso non può essere messo in pausa. Inoltre, il messaggio ricevuto “svanirà” immediatamente.

Sulla carta, la novità appare piuttosto interessante. C’è da dire che potrebbero esservi diversi espedienti per eludere la restrizione imposta da Telegram.

Banalmente, accorgendosi di aver ricevuto un messaggio effimero, il destinatario potrebbe attrezzarsi per registrarne il contenuto con un altro dispositivo, puntato verso il display del suo smartphone. In alternativa, specie sui dispositivi sottoposti a rooting, un utente potrebbe attivarsi per registrare lo schermo tramite un’app dedicata oppure intercettare i file audio e video non appena essi arrivano sul telefono, prima ancora dell’ascolto o della visualizzazione.

Le altre modifiche apportate a Telegram

Un’altra novità dell’ultimo aggiornamento consiste nella possibilità di vedere l’ora esatta in cui sono stati aperti i messaggi nelle chat uno a uno. Gli utenti possono modificare le impostazioni sulla privacy per modificare eventualmente il comportamento di questa funzione e i dati esposti come Ultimo accesso.

Gli utenti che decidessero di nascondere l’ora dell’ultimo accesso per determinati utenti, possono anche scegliere di non condividere le informazioni sulla lettura dei messaggi.

Tra gli altri interventi ci sono nuove modifiche per gli utenti gratuiti di Telegram includono nuovi design per i contatti condivisi, messaggi video migliorati su iOS con una qualità video superiore, lo switch da fotocamera frontale a posteriore più veloce.

Maggiori dettagli sono disponibili nel post di Telegram “Saved Messages 2.0, One-Time Voice Messages and 8 More Features“.