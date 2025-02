Vodafone azzera i costi di attivazione per la fibra fino al 10 marzo

L’azienda di telefonia mobile Vodafone ha lanciato una nuova promozione che consente di azzerare i costi di attivazione dell’offerta fibra Internet Unlimited. Il risparmio è pari a 39,90 euro.

Per beneficiare dell’azzeramento dei costi iniziali occorre inserire in fase di acquisto il codice CARNEVALE nel campo apposito: il sistema riconoscerà in automatico il codice promozionale, azzerando così i costi legati all’attivazione della fibra Vodafone. Il codice promo CARNEVALE sarà valido fino al 10 marzo.

Riguardo invece l’offerta della fibra, Internet Unlimited è disponibile a 25,90 euro al mese. La rete fissa Vodafone offre una velocità fino a 2.5 Gigabit/s in download, rivolgendosi così a quanti desiderano una connessione Internet veloce per navigare senza problemi, giocare ai propri videogame preferiti e lavorare in smart working da casa.

Zero costi di attivazione per la fibra di Vodafone

La nuova promo Vodafone con al centro il codice CARNEVALE è rivolta a tutti coloro che attiveranno l’offerta di rete fissa Internet Unlimited entro il 10 marzo. L’attivazione avviene online, previa la verifica della copertura di rete, al termine della quale l’utente conosce nei minimi dettagli la tecnologia Vodafone di cui beneficerà durante la sua permanenza in Vodafone.

Dopo aver completato la verifica della copertura di rete, si può procedere avanti inserendo i dati richiesti dal sistema. Le prime informazioni da digitare riguardano il proprio nome e cognome più il codice fiscale.

Poi, una volta che si arriva alla fase di acquisto vera e propria, occorrerà inserire il codice promo CARNEVALE nel campo dedicato. Una volta digitato il codice correttamente, il sistema riconoscerà in automatico l’azzeramento dei costi di attivazione, rimuovendo così i 39,90 euro richiesti per l’attivazione della nuova rete fissa di casa.

Inclusa nell’offerta fibra Internet Unlimited vi è infine la Vodafone Wi-Fi 6 Power Station, grazie alla quale si ottiene un boost significativi in termini di velocità e stabilità della linea Internet di casa.