Vodafone è DOWN in tutta Italia: problemi alla rete INTERNET

Vodafone è in down in Italia. Il traffico dati del gestore sta riportando problemi molto gravi durante le ultime ore, con migliaia di segnalazioni da parte di utenti provenienti da ogni parte del paese.

I disservizi sono stati rilevati e segnalati subito sul celebre sito downdetector, dove è possibile dare un’occhiata alla mappa che raffigura i punti in cui sta avvenendo la problematica. Come detto, il problema riguarderebbe soprattutto la navigazione in Internet. Gli utenti riferiscono di difficoltà elevatissime nel riuscire a collegarsi anche ai siti più leggeri.

Le pagine restano infatti in attesa fino ad arrivare al time out definitivo. A quanto pare è circa dalle 13 che le segnalazioni stanno arrivando copiosamente. I tecnici sarebbero al lavoro per cercare di identificare la natura del guasto e per far rientrare il problema.

Vodafone va in down e cadono anche ho. Mobile e PosteMobile

Con il down di Vodafone, di conseguenza, a cadere sono anche le reti di ho. Mobile, PosteMobile e 1Mobile, gestori virtuali che si appoggiano al celebre provider anglosassone. I disagi si stanno registrando in tutta Italia anche se la maggiore concentrazione si può notare al nord.