Vodafone e Microsoft: collaborazione di 10 anni su IA, IoT e cloud

Le soluzioni basate sull’intelligenza artificiale e sui moderni modelli generativi stanno diventando protagoniste indiscusse delle attività di professionisti e aziende. L’enorme potenziale sbloccato da qualche tempo a questa parte, trasferito nelle mani degli utenti privati così come delle realtà enterprise, è colto anche da un operatore di telecomunicazioni del calibro di Vodafone che con Microsoft ha deciso di stingere una partnership strategica decennale.

Da un lato Vodafone investirà 1,5 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni in servizi cloud e di intelligenza artificiale focalizzati sul cliente, sviluppati insieme a Microsoft. Inoltre, Microsoft utilizzerà i servizi di connettività fissa e mobile di Vodafone.

La collaborazione punta a potenziare la piattaforma di Internet delle Cose (IoT) di Vodafone, a sviluppare nuovi servizi digitali e finanziari per le aziende, ad accelerare la trasformazione cloud dell’operatore attraverso una modernizzazione dei data center che passa per Microsoft Azure.

Collaborazione tra Vodafone e Microsoft coinvolge oltre 300 milioni di soggetti

Nel presentare le basi sulle quali si svilupperà la partnership tra Vodafone e Microsoft, le due aziende spiegano che la collaborazione sfrutterà le rispettive competenze delle due aziende nell’offerta di piattaforme digitali su vasta scala, coinvolgendo oltre 300 milioni di imprese, organizzazioni del settore pubblico e consumatori in Europa e Africa.

Uno degli obiettivi principali consiste nel trasformare l’esperienza del cliente Vodafone attraverso l’utilizzo dell’IA generativa di Microsoft. La tecnologia sarà sfruttata al fine di fornire esperienze personalizzate e differenziate su tutti i punti di contatto con il cliente, compreso l’assistente digitale TOBi, disponibile in 13 Paesi. Inoltre, i dipendenti di Vodafone potranno sfruttare le capacità dell’assistente digitale Microsoft Copilot per trasformare le pratiche lavorative, aumentare la produttività e migliorare l’efficienza digitale.

Grande impegno nello sviluppare il business delle soluzioni evolute per il mondo IoT

Come accennato in apertura, un punto chiave della collaborazione riguarda il segmento IoT. Microsoft investirà nella nuova piattaforma di connettività gestita che Vodafone ha sviluppato per supportare il funzionamento e le comunicazioni dei dispositivi smart. Si tratta di un’iniziativa destinata ad attrarre nuovi partner e clienti, stimolando la crescita delle applicazioni e ampliando la piattaforma per connettere un maggior numero di dispositivi, veicoli e macchine.

Evidente testimonianza di quanto Vodafone creda nel sostegno delle soluzioni IoT e nei nuovi scenari che si aprono a valle dell’integrazione dei moderni modelli generativi, deriva dal fatto che a partire da aprile 2024 l’azienda fonderà una società separata, specializzata proprio in questa nuova linea di business.

Fare leva sui data center europei di Microsoft, che ha annunciato di conservare tutti i dati degli utenti entro i confini degli Stati membri in seno al programma EU Data Boundary, permetterà al gruppo Vodafone di aumentare la reattività nei confronti dei clienti, semplificando e riducendo i costi operativi del parco informatico. L’operazione sostituirà diversi data center fisici con versioni virtuali in tutta Europa, riducendo così i costi operativi, i requisiti energetici e aderendo alla sua strategia aziendale sostenibile.

Vodafone come principale piattaforma per le imprese in Europa

Dopo la stretta di mano tra Satya Nadella, amministratore delegato di Microsoft, e Margherita Della Valle, CEO di Vodafone Group, l’azienda sottolinea il fine ultimo ossia quello di consolidare la posizione di Vodafone come principale piattaforma per le imprese in Europa, supportando circa 24 milioni di PMI. L’idea è quella di proporre una soluzione gestita che cresce con business di ciascuna impresa.

Margherita Della Valle ha voluto evidenziare che “la partnership strategica unica con Microsoft accelererà la trasformazione digitale dei clienti aziendali, in particolare le piccole e medie imprese, e migliorerà la qualità dell’esperienza del cliente per i consumatori“.

Le fa eco Nadella: “questa nuova generazione di IA sbloccherà enormi opportunità per ogni organizzazione e ogni settore in tutto il mondo. Siamo entusiasti di applicare insieme a Vodafone le ultime tecnologie cloud e AI per migliorare l’esperienza del cliente di centinaia di milioni di persone e aziende in Africa e Europa, sviluppando nuovi prodotti e servizi e accelerando la transizione aziendale verso il cloud“.

Sì, perché al centro della stretta collaborazione tra Vodafone e Microsoft non c’è soltanto il Vecchio Continente ma anche l’Africa, sempre più al centro dei piani di sviluppo di tante imprese occidentali. Qui, l’intenzione è innanzi tutto quella di estendere M-Pesa, già oggi la più grande piattaforma di tecnologia finanziaria del continente, utilizzando Azure. La partnership guarda a circa 100 milioni di consumatori e 1 milione di PMI attraverso programmi di alfabetizzazione digitale, formazione e iniziative giovanili. L’iniziativa porterà anche servizi digitali al mercato delle PMI non servite.