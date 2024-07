Voice Isolator, estrarre la voce e rimuovere il rumore di fondo

ElevenLabs è un’azienda tecnologica che si occupa principalmente di intelligenza artificiale applicata alla voce e all’audio. I modelli generativi che ElevenLabs mette a disposizione degli utenti permettono di effettuare una sintesi vocale estremamente realistica oltre che clonare le voci umane a partire da un breve campione. È inoltre possibile modificare una voce esistente, cambiandone caratteristiche come accento, età ed emozione; tradurre e doppiare contenuti in altre lingue, mantenendo le caratteristiche della voce originale.

L’ultima novità si chiama Voice Isolator e si presenta come uno strumento in grado di estrarre qualunque voce da una registrazione rumorosa. Capita spesso, infatti, di avere a che fare con audio non ottimali: i rumori di fondo sono fonte di disturbo tanto che il parlato quasi non è udibile.

Cos’è e come funziona Voice Isolator

La post-produzione audio può essere un processo lungo e complesso, specialmente quando si tratta di isolare il parlato dal rumore di fondo. Che si tratti di un video, un podcast o un’intervista, ottenere un audio cristallino è essenziale per la qualità finale del prodotto. Voice Isolator di ElevenLabs si presenta come una soluzione evoluta, che sfrutta l’intelligenza artificiale per estrarre il parlato in modo impeccabile da qualsiasi tipo di audio.

Utilizzando modelli all’avanguardia, questo nuovo strumento può migliorare notevolmente l’audio eliminando disturbi, rumori stradali, fruscii, problemi dovuti al microfono utilizzato e altri suoni indesiderati.

L’utilizzo di Voice Isolator è semplice e intuitivo. È sufficiente caricare un file audio sulla piattaforma e il sistema si occuperà del resto. Con pochi clic, è possibile pulire l’audio e ottenere un parlato chiaro e nitido. Chi desidera provare il servizio prima di iscriversi, può registrare direttamente tramite il microfono del proprio dispositivo o caricare un audio di prova.

Al momento, Voice Isolator supporta l’upload di audio delle dimensioni massime di 500 MB (non devono superare un’ora di registrazione).

Quanto costa usare Voice Isolator

Come accennato in precedenza, è possibile provare gratis il servizio cliccando su Start recording o Upload audio.

Se si dovesse utilizzare regolarmente Voice Isolator, ElevenLabs applica una tariffa equivalente all’elaborazione cloud di 1.000 caratteri per ogni minuto di registrazione.

Al momento non esiste ancora un’API (Application Programming Interface) per richiamare Voice Isolator dalle proprie applicazioni. ElevenLabs conferma, tuttavia, che questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo.