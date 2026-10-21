VPN, antivirus e rimozione pubblicità in un unico pacchetto con Total Security

Total Security è un’azienda di sicurezza informatica nota per il suo pluripremiato antivirus TotalAV, da anni punto di riferimento a livello internazionale contro la rimozione dei malware dai propri dispositivi. TotalAV fa parte ora di un pacchetto più grande di cybersecurity, che include una VPN veloce e sicura e uno strumento che permette di bloccare la pubblicità presente nei siti web. Al momento è in offerta a 29 euro per il primo anno invece di 99 euro, grazie al 70% di sconto rispetto al prezzo di listino.

La VPN di Total Security è una garanzia per la navigazione privata sul web, lasciando hacker e utenti malintenzionati con il cerino in mano. Il servizio di rete privata virtuale consente infatti di nascondere il proprio indirizzo IP e, di conseguenza, la propria attività svolta in rete.

Maggiore sicurezza anche quando ci si connette ad una rete Wi-Fi aperta, dunque non protetta, tipica di aeroporti, hotel, ristoranti e altre attività commerciali. Ecco perché la sottoscrizione di una VPN è uno dei consigli principali per chi affronta un viaggio all’estero e vuole dormire sonni tranquilli evitando brutte sorprese.

E a proposito di sorprese, all’estero è assai probabile andare incontro al blocco geografico, a causa del quale i propri contenuti streaming preferiti non sono visibili, anche quelli per cui si sta pagando regolarmente un abbonamento. L’utilizzo di una VPN permette invece di superare il blocco geografico in modo semplice e intuitivo, dal momento che è possibile modificare la propria posizione virtuale connettendosi a un server posizionato in Italia.