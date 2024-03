VPN per smartphone e PC: la migliore è ora in offerta (anche con 1 TB in cloud)

Poter sfruttare una VPN illimitata e sicura su smartphone e PC è possibile, senza compromessi sulla qualità e senza dover spendere troppo. Con la nuova offerta di NordVPN, infatti, è ora possibile accedere a una VPN completa e ricca di vantaggi con una spesa ridotta a 3,99 euro al mese. Da notare, inoltre, che, con 2 euro in più al mese, è possibile ottenere anche un 1 TB in cloud, scegliendo il piano Completo di NordVPN.

L’offerta proposta riguarda l’abbonamento biennale di NordVPN. La VPN è utilizzabile su 6 dispositivi differenti e su tutte le principali piattaforme software. Per accedere alla promozione basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, tramite il link riportato qui di sotto. L’attivazione è rapida e consente l’accesso immediato al servizio e a tutte le app di NordVPN.

VPN per smartphone e PC: perché scegliere NordVPN

Ci sono diversi motivi che rendono NordVPN la scelta migliore per una VPN. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:

traffico dati illimitato e con la protezione della crittografia

politica no log che azzera il tracciamento dell’attività online dell’utente

che azzera il tracciamento dell’attività online dell’utente network di migliaia di server per aggirare i blocchi geografici online

per aggirare i blocchi geografici online possibilità di utilizzare la VPN su 6 dispositivi differenti tra smartphone, tablet, computer e altri dispositivi

Grazie all’offerta in corso, NordVPN è ora disponibile al prezzo scontato di 3,99 euro al mese. Con appena 2 euro in più al mese è possibile aggiungere anche 1 TB in cloud. La promozione riguarda il piano biennale che include 3 mesi gratis da regalare a un amico. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto. L’accesso al servizio sarà poi immediato.

Le offerte di NordVPN prevedono la fatturazione anticipata con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi. C’è sempre, inoltre, una garanzia di rimborso da esercitare entro 30 giorni dall’attivazione.