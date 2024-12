Vulkan 1.4 espande le capacità GPU multipiattaforma

Khronos Group, consorzio dedicato alla creazione di standard di interoperabilità open e royalty-free, ha presentato Vulkan 1.4. Si tratta dell’ultimo aggiornamento della sua API di elaborazione e grafica 3D royalty-free. Questa nuova versione integra numerose funzionalità collaudate e richieste dagli sviluppatori direttamente nelle specifiche di base, rendendo lo sviluppo e la distribuzione delle applicazioni su diverse piattaforme più fluidi che mai. Per chi non lo sapesse, a differenza delle API più vecchie, Vulkan offre agli sviluppatori un accesso diretto ed efficiente all’hardware GPU. Ciò la rende una scelta popolare per i game engine, applicazioni grafiche e high-performance computing.

La nuova versione Vulkan 1.4 consolida numerose funzionalità opzionali nelle specifiche di base, garantendo agli sviluppatori un supporto affidabile e coerente su tutti i dispositivi. Questa versione migliora in primis i trasferimenti in streaming. Questa funzionalità consente lo streaming di grandi volumi di dati su una GPU mantenendo elevate prestazioni di rendering. Si tratta di una capacità cruciale per le applicazioni che richiedono molte risorse. L’aggiornamento estende anche le funzionalità obbligatorie. Estensioni precedentemente facoltative come descrittori push, letture locali di rendering dinamico e layout di blocchi scalari sono ora obbligatorie. Ciò semplifica l’utilizzo di funzionalità avanzate da parte degli sviluppatori senza preoccuparsi della compatibilità. Infine, vi è il supporto rendering 8K. Vulkan 1.4 garantisce tale supporto con un massimo di otto target di rendering separati. In questo modo gli sviluppatori possono creare effetti visivi di livello superiore su tutte le piattaforme.

Un altro punto forte significativo di Vulkan 1.4 è il suo test di conformità migliorato. La Vulkan Conformance Test Suite (CTS) contiene quasi tre milioni di test che tutte le implementazioni devono superare. Con il supporto di importanti attori come AMD, Arm, Intel, NVIDIA e Samsung, nonché dei driver Linux open source Mesa, Vulkan 1.4 garantisce che gli sviluppatori possano contare su un’esperienza coerente su un’ampia gamma di hardware. La release promette anche un set di strumenti in continua crescita per gli sviluppatori. Il Vulkan Software Development Kit, supporta già più linguaggi shader come HLSL, GLSL e il nuovo Slang open source. Tuttavia, includerà il supporto Vulkan 1.4 all’inizio del 2025. Questo SDK aiuta gli sviluppatori a sfruttare il linguaggio di shading che meglio si adatta alle loro esigenze tecniche.

Per gli sviluppatori desiderosi di sfruttare le nuove funzionalità di Vulkan 1.4, Khronos ha fornito ampie risorse, tra cui l’SDK aggiornato e i forum di supporto disponibili su vulkan.org. Per maggiori informazioni è possibile consultare l’annuncio di rilascio pubblicato sul sito ufficiale di Khronos.