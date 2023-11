Waze, arriva una nuova funzione di sicurezza per gli utenti

Le applicazioni di navigazione hanno raccolto un gran successo negli ultimi anni, diventando fondamentali per gli automobilisti di tutto il mondo. In realtà anche coloro che si spostano a piedi in una città che stanno visitando fanno tesoro di soluzioni del genere ed è indubbio che tra queste ci sia anche Waze.

Proprio il famoso colosso ha annunciato questa settimana che una nuova funzionalità dedicata alla sicurezza sarà ora disponibile per i suoi utenti. Ciò riguarderà sia i dispositivi iOS che quelli Android. Questa nuova feature risulterà particolarmente importante: consentirà agli utenti di vedere la cronologia degli incidenti stradali prima di iniziare un qualsiasi viaggio.

Come era ovvio che fosse, questa nuova funzione di sicurezza sarà alimentata e resa possibile dall’uso dell’intelligenza artificiale, ma anche la comunità Waze fornirà il suo grande contributo. Secondo quanto riferito dall’azienda, gli avvisi sulla cronologia degli incidenti forniti dall’app, saranno in grado di combinare tra loro dati storici sugli incidenti e informazioni importanti sul percorso.

Waze consentirà di conoscere in anticipo le strade soggette ad incidenti frequenti

A seconda dei livelli di traffico tipici, che si tratti di un’autostrada o di una strada locale, o di altri aspetti come l’altitudine o altro, una strada può essere più o meno soggetta a incidenti. Adesso però Waze cambia tutto: la sua nuova funzione prende in considerazione tutti questi aspetti e fornisce agli utenti un avviso nel caso in cui dovessero scegliere di percorrere una strada particolarmente pericolosa.

La nuova funzionalità di sicurezza è stata implementata in modo da consentire ai conducenti di tenere sempre gli occhi sulla strada, anche quando ricevono un avviso dall’app. Infatti Waze ha annunciato di aver limitato il numero di avvisi pop-up, non mostrandoli sulle strade che percorrono regolarmente.

Una nuova esperienza dunque si sta per aprire nel mondo della navigazione e sarà ancora una volta targata Waze.