Waze lancia una nuova funzione per ridurre le distrazioni al volante

L’innovazione digitale continua a ridefinire le nostre abitudini quotidiane, soprattutto quando si tratta di mobilità e sicurezza sulle strade.

In questo contesto, Waze si conferma ancora una volta come uno degli attori più dinamici nel settore della navigazione, annunciando un pacchetto di nuove funzionalità che puntano a ridurre le distrazioni al volante e a incrementare l’attenzione degli automobilisti. Al centro di questa rivoluzione c’è il conversational reporting, una modalità che consente agli utenti di inviare segnalazioni vocali in tempo reale, senza mai distogliere lo sguardo dalla strada o le mani dal volante.

L’idea alla base di questa novità è tanto semplice quanto potente: permettere a chi guida di comunicare eventuali pericoli, incidenti o ostacoli attraverso comandi vocali naturali, come “C’è un incidente più avanti”, eliminando la necessità di interagire fisicamente con lo schermo dello smartphone. L’aggiornamento, annunciato da tempo, è stato inizialmente reso disponibile in una fase di beta rollout controllato, riservato agli utenti di lingua inglese negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Questo approccio prudente permette al team di Waze di raccogliere feedback, monitorando il funzionamento della nuova tecnologia sia su iOS che su Android.

Conversational reporting e non solo: come cambia Waze

La decisione di limitare l’accesso iniziale alla funzione risponde all’esigenza di testare il conversational reporting in condizioni reali, così da individuare tempestivamente eventuali criticità e perfezionare l’esperienza d’uso prima di una diffusione su larga scala e in altre lingue.

Già dai primi test, alcuni beta tester hanno segnalato la comparsa di notifiche popup persistenti durante la guida, che possono rappresentare una fonte di distrazione indesiderata. Inoltre, sono emersi problemi audio relativi alla ripresa della riproduzione multimediale dopo l’utilizzo dei comandi vocali, sottolineando la necessità di ulteriori ottimizzazioni.

I portavoce di Waze hanno ribadito l’impegno a garantire che la funzione sia pienamente affidabile e priva di difetti tecnici prima di estenderne la disponibilità globale. Solo dopo aver risolto queste problematiche e raccolto sufficienti dati, l’azienda procederà con la localizzazione in altre lingue e il rilascio definitivo per tutti gli utenti.

Parallelamente al debutto del conversational reporting, la piattaforma introduce anche la funzione school zones, pensata per aumentare l’attenzione degli automobilisti nelle aree adiacenti agli istituti scolastici durante gli orari di attività. Grazie a questa novità, chi si trova alla guida riceverà notifiche mirate che segnalano la presenza di zone ad alta densità di studenti e pedoni, invitando a moderare la velocità e a prestare particolare cautela.