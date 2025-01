WhatsApp: addio anticipato per questi iPhone, non potranno più usare l'app

WhatsApp si aggiorni di continuo non è sempre un bene, soprattutto per chi ama tenersi uno smartphone per tantissimo tempo. Secondo quanto riportato infatti il colosso della messaggistica sta per abbandonare il supporto dedicato ad alcuni iPhone, più in particolare quelli con iOS precedente al 15.1. Tutto ciò dovrebbe avere luogo a partire dal 5 maggio 2025, anche se qualcuno potrebbe essere arrivato già alla fine del percorso. Chi è iscritto alla versione beta per sviluppatori infatti si ritroverà fuori ancor prima.

Con l’aggiornamento beta 25.2.10.72 per iOS, infatti, gli utenti con una versione di sistema inferiore alla 15.1 non possono più installare l’ultima beta e devono continuare a usare la build precedente, che avrà una durata limitata.

WhatsApp: cosa succederà agli iPhone non compatibili

Gli utenti con modelli più datati di iPhone che verranno estromessi da WhatsApp hanno al momento solo tre possibilità. La prima è quella di cambiare app di messaggistica, scegliendone un’altra. La seconda consiste nel bloccare gli aggiornamenti così da usare ancora (per quanto possibile) l’ultima versione compatibile. La terza ed ultima possibilità consiste nel passare ad un iPhone più recente.

A partire dal 5 maggio 2025, entrambe le piattaforme WhatsApp, sia quella dedicata agli utenti semplici che a quelli Business, smetteranno di funzionare per gli iPhone non aggiornati. Ci sono nomi che hanno fatto la storia di Apple: iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus. Questi prodotti vengono ormai considerati obsoleti rispetto ai requisiti minimi richiesti dalle nuove versioni dell’app.

WhatsApp e quell’addio già annunciato

Di certo non è la prima e non sarà l’ultima volta che WhatsApp si comporterà in questo modo. Si tratta infatti di un processo necessario per garantire l’uso di funzioni sempre più avanzate e migliorare la sicurezza. Va ricordato che gli utenti che non hanno aderito al programma per sviluppatori, possono beneficiare ancora di un po’ di tempo.