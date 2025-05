Il 5 maggio è arrivato: addio WhatsApp su questi smartphone

WhatsApp addio per i dispositivi iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus a partire da oggi 5 maggio 2025. Questi storici modelli Apple, lanciati tra il 2013 e il 2014, non saranno più in grado di supportare le funzionalità avanzate della popolare app di messaggistica. Questo cambiamento è dovuto principalmente all’integrazione di tecnologie innovative, tra cui l’uso crescente dell’intelligenza artificiale, che richiede capacità hardware superiori e sistemi operativi più recenti.

Perché WhatsApp “lascia” alcuni smartphone

WhatsApp ha motivato questa scelta con la necessità di mantenere standard elevati di sicurezza e prestazioni. Gli iPhone interessati presentano limitazioni hardware che impediscono l’implementazione di aggiornamenti critici, sia in termini di protezione contro le vulnerabilità informatiche sia per le nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Con oltre due miliardi di utenti attivi a livello globale, WhatsApp punta a offrire un’esperienza d’uso all’avanguardia, sacrificando inevitabilmente i dispositivi che non possono tenere il passo con i progressi tecnologici.

Questo aggiornamento periodico dei sistemi operativi supportati (e quindi di un certo numero di modelli di telefono) non è nuovo per l’azienda, che valuta regolarmente la compatibilità dei dispositivi per garantire un servizio ottimale.

Come salvare le chat di WhatsApp

La disattivazione di WhatsApp su iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus in tutto il mondo è graduale, ma non c’è tempo da perdere se si vogliono salvare le proprie chat. Il primo passo è eseguire un backup delle chat completo per salvare le conversazioni e trasferirle su un dispositivo più recente.

Se WhatsApp ancora funziona, la procedura è semplice: basta andare su Impostazioni > Chat > Backup delle chat > Esegui backup. Questo garantirà la conservazione di dati preziosi durante la transizione.

Dopo la disattivazione di WhatsApp sugli iPhone interessati sarà necessario l’acquisto di uno smartphone compatibile con le versioni più recenti di WhatsApp. A questo punto sarà possibile installare di nuovo l’app, entrare con il proprio profilo e scaricare il backup.