WhatsApp: diventa più semplice reagire ai messaggi con le emoji preferite

WhatsApp continua a migliorare costantemente l’esperienza d’uso per i suoi utenti e anche questa volta prepara un nuovo aggiornamento. C’è una nuova funzionalità in fase di test che consentirà di reagire ai messaggi più rapidamente secondo le proprie preferenze, non dovendo per forza scavare tra le varie emoji per trovare quella preferita.

Al momento solo il programma beta per Android (versione 2.24.22.16), garantisce agli utenti la possibilità di testare le novità in questione. In breve, WhatsApp consentirà di selezionare le emoji più utilizzate per reagire ai messaggi, mettendole in cima alla lista delle reazioni. Si tratta di una novità che Instagram ad esempio già utilizza per il suo pubblico con Meta che ora vuole introdurla anche su WhatsApp. Lo scopo principale è rendere le piattaforme sempre più “coerenti” tra loro.

WhatsApp: ora gli utenti troveranno le loro emoji preferite tra quelle rapide per reagire ai messaggi

Ad oggi, quando arriva un messaggio e l’utente medio desidera reagirvi, WhatsApp offre una lista di reazioni con 7 emoji standard, tra cui troviamo il pollice in su e il cuore ad esempio, ovvero le opzioni di reazione più comuni. Tuttavia, con l’arrivo della lista personalizzata delle emoticon preferite, ogni utente potrà esprimere meglio la propria reazione: troverà tra le emoji preselezionate, le più usate anche in chat.

Ma non finisce qui: oltre a questa nuova integrazione, ecco anche la possibilità di scorrere verso sinistra per visualizzare altre emoji oltre alle sette principali. Quindi, anche nel caso in cui la “faccina” desiderata non sia tra le più utilizzate, sarà comunque facile trovarla. Resta comunque disponibile il tasto “+” per cercare rapidamente qualsiasi altra emoji. Almeno per il momento l’aggiornamento non è in fase di distribuzione per gli utenti che usano la versione stabile di WhatsApp. A poter utilizzare queste nuove funzionalità sono solo ed esclusivamente coloro che hanno la versione beta dedicata ad Android. Non si conosce con precisione la data di rilascio dell’aggiornamento ufficiale, ma non dovrebbe trascorrere troppo tempo.