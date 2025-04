WhatsApp: altra grande novità per i messaggi vocali

WhatsApp sta per introdurre una novità nel modo in cui gli utenti gestiscono i messaggi vocali su dispositivi iOS, grazie alla nuova funzionalità di trascrizione. Con l’aggiornamento beta 25.12.10.70, disponibile tramite il programma TestFlight a numero chiuso, l’applicazione di messaggistica amplia le opzioni per personalizzare l’esperienza utente, migliorando accessibilità e sicurezza.

Questa novità rappresenta un’evoluzione rispetto alla funzione di trascrizione standard. Gli sviluppatori hanno lavorato per offrire una maggiore flessibilità, consentendo agli utenti di decidere come e quando trascrivere i messaggi vocali, in modo automatico o manuale. tutto è pensato per adattarsi alle diverse esigenze degli utenti.

Tre modalità per trascrivere i vocali

Attraverso il percorso Impostazioni > Chat > Trascrizioni dei messaggi vocali, gli utenti WhatsApp con l’app beta 25.12.10.70 per iOS possono scegliere tra tre opzioni: attivazione automatica, trascrizione manuale tramite un pulsante dedicato o disattivazione completa della funzione. Questa flessibilità permette di soddisfare sia chi desidera la comodità dell’automazione, sia chi preferisce un maggiore controllo sui propri contenuti.

Un aspetto chiave di questa funzionalità è la sicurezza: le trascrizioni vengono elaborate localmente sul dispositivo utilizzando i modelli linguistici di Apple. Questo approccio garantisce che i contenuti audio non vengano trasmessi a server esterni, salvaguardando così la privacy degli utenti.

La funzione è disponibile per dispositivi con iOS 16 o versioni successive e supporta un’ampia gamma di lingue. Oltre all’italiano, sono incluse lingue come inglese, spagnolo, francese, tedesco, giapponese, coreano, portoghese, russo, turco, cinese e arabo. Con l’aggiornamento a iOS 17, il supporto si è ulteriormente ampliato per includere lingue come danese, finlandese, ebraico, malese, norvegese, olandese, svedese e tailandese.

Questa estensione delle lingue supportate rende la funzionalità ancora più versatile, rispondendo alle esigenze di una platea globale e diversificata. È un passo avanti significativo per garantire che il servizio sia accessibile a utenti di tutto il mondo.

WhatsApp diventa più comodo

La nuova funzione è particolarmente utile per coloro che non possono ascoltare i messaggi vocali in determinate situazioni o che necessitano di accedere rapidamente alle informazioni contenute in note audio lunghe.

Secondo quanto riporta il noto blog WABetaInfo, alcuni utenti della versione stabile più recente di WhatsApp per iOS potrebbero già aver notato questa funzionalità, segno che il rollout è in corso non solo sulle app beta.