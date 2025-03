WhatsApp: arriva la "modalità capibara", ecco come funziona e che trucco nasconde

Dopo il recente successo della cosiddetta “modalità tartaruga”, WhatsApp torna protagonista del web con un’altra trovata virale: la “modalità capibara”. Anche in questo caso, il presunto trucco segreto non è altro che un semplice cambio dell’icona dell’app, mascherato da funzione nascosta. Nulla di nuovo, insomma. C’erano persone che non stavano più nella pelle pensando di attivare chissà quali segreti ed invece ecco svelato l’arcano.

Nessuna magia, solo un cambio d’icona su WhatsApp

Quello che circola in rete in questi giorni viene descritto come un trucco “avanzato”, ma in realtà è una funzionalità vecchia quanto Android: modificare l’icona di un’app grazie all’uso di launcher alternativi. La maggior parte dei launcher preinstallati non offre questa possibilità, motivo per cui è necessario installarne uno dedicato.

Tra i più noti spicca ancora oggi Nova Launcher, uno dei nomi storici nel panorama del modding grafico su Android. Dopo averlo installato, la procedura è semplicissima: premere a lungo sull’icona di WhatsApp, selezionare Modifica, e caricare un’immagine del capibara precedentemente salvata sul dispositivo. Et voilà: modalità attivata in pochissimo tempo.

Capibara, ornitorinchi e zoccoli di gnu

Come facilmente intuibile, il concetto vale per qualsiasi app. Si può avere un Instagram in modalità ornitorinco o un YouTube in modalità “zoccolo di gnu”. Si tratta di personalizzazioni puramente estetiche, senza alcuna utilità reale, ma che possono divertire chi ama rendere più originale la schermata Home.

Non ci sono controindicazioni: è un trucco innocuo, e in alcuni casi potrebbe persino far scoprire launcher alternativi più completi e personalizzabili rispetto a quello di serie. Magari qualcuno finirà per preferire Nova Launcher anche oltre la moda del momento. La situazione dunque non è altro che qualcosa di molto vicino ad un meme. Non c’è alcun tipo di utilità in tutto ciò, ma si tratta solo di un modo per divertirsi usando WhatsApp.