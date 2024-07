WhatsApp, arriva la modalità rossa: ecco come si attiva gratis

L’applicazione di riferimento nel mondo della messaggistica è WhatsApp, piattaforma spesso soggetta a nuovi aggiornamenti. Con le grandi novità che sono arrivate e con quelle che si prospettano per il futuro prossimo, il colosso riuscirà a compiere ulteriori passi in avanti per distanziare la concorrenza e permettere a disposizione del pubblico sempre più risorse utili.

WhatsApp ha lavorato tanto per rendere la piattaforma quanto più personalizzabile possibile, introducendo degli aggiornamenti ad hoc. Ad oggi si possono cambiare i colori delle scritte, cambiando anche il formato scegliendo tra i vari corsivo, grassetto e sbarrato. Oltre a tutto ciò, sembra esserci un altro trucco che potrebbe risultare molto interessante per gli utenti: la cosiddetta modalità “rossa”. Da ormai diverse ore sul web serpeggia questa notizia: l’applicazione di messaggistica più famosa al mondo potrebbe colorarsi di rosso, ma come funziona il tutto in realtà?

WhatsApp: ecco cos’è la modalità rossa e come attivarla gratuitamente

Bisogna partire da un presupposto, ovvero che la modalità rossa di cui si parla tanto può essere attivata solo sui dispositivi mobili Android che usano WhatsApp. A cambiare è il logo dell’applicazione, il quale passa dall’essere verde a totalmente rosso.

Ci sono alcuni passaggi da compiere per riuscire ad attivare la modalità rossa. Il primo è quello di trovare una foto del logo di WhatsApp che sia colorato di rosso, e sul web a quanto pare ce ne sono diversi. Il formato dovrà essere necessariamente “.png“, per cui dovrà trattarsi di un’immagine scontornata. Dopo questo, è necessario scaricare “Nova Launcher“, applicazione che consente di personalizzare l’estetica interna dello smartphone.

Impostata poi come predefinita, servirà individuare l’icona di WhatsApp tra le varie applicazioni e tener premuto su di essa. Verrà fuori una finestra da cui selezionare il pulsante “modifica“. Gli utenti potranno visualizzare l’opzione “cambia immagine“, la quale servirà per selezionare proprio il logo rosso scaricato in .png. In questo modo nella schermata delle applicazioni WhatsApp risulterà colorata di rosso.