WhatsApp chiede la data di nascita agli utenti negli USA

Qualche settimana fa è stata approvata ufficialmente da alcuni stati membri USA la legge sulla verifica dell’età. Destinata a frenare l’accesso dei bambini al materiale pornografico e a proteggerli dall’accesso a siti senza il permesso dei genitori, queste leggi sono state adottate rapidamente nella maggior parte degli stati. Al momento inoltre sembra che ci siano diversi progetti di legge simili pronti allo sviluppo in altri stati.

Ora sembra che Meta stia preparando la sua piattaforma di messaggistica WhatsApp per conformarsi a queste leggi. Stando a quanto riferito da WABetaInfo, l’ultima versione beta di WhatsApp per Android in versione 2.24.12.25 includerebbe un codice che presenta ad alcuni utenti una richiesta di informazioni sull’anno di nascita. Il messaggio avverte le persone che non possono modificare tali informazioni in un secondo momento e che sono tenute a fornirle per continuare a utilizzare WhatsApp.

WhatsApp: la verifica dell’età è partita in alcuni degli Stati Uniti d’America

Dando uno sguardo allo screenshot qui, c’è la prova di come apparirà probabilmente la pagina utile per la verifica dell’età quando inizierà a essere distribuita in pianta stabile su WhatsApp.

Al momento non c’è certezza ma sembra che tutto ciò sia riconducibile alle nuove leggi approvate negli Stati Uniti. Ovviamente Meta non mostrerà a nessuno le informazioni sull’anno di nascita degli utenti all’interno di WhatsApp.

Allo stesso tempo è anche molto probabile che gli utenti che vedranno questo avviso saranno solo loro che risiedono in uno stato in cui vigono determinate leggi. Lo stesso vale anche se un utente si reca in visita in quel paese. Le norme sulla verifica dell’età potrebbero essere adottate anche da altri paesi nel mondo secondo quanto riportato. Inoltre anche altre applicazioni stanno valutando di impostare un controllo di questo genere, ma almeno per il momento non c’è nulla di certo. Questa è la lista dei paesi americani in cui dovrebbe a breve arrivare questa novità targata WhatsApp: