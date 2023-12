WhatsApp consentirà di condividere la musica durante le videochiamate

Tutti gli utenti che amano godersi la musica con gli amici dal vivo, potrebbero ben presto avere una valida alternativa. Stando a quanto riportato infatti, WhatsApp potrebbe presto riportare un nuovo aggiornamento con una funzionalità che farà al caso di molti. Secondo quanto raccolto dall’ultima beta, sarebbe pronta e in via di sviluppo una funzionalità di condivisione della musica durante le videochiamate.

Secondo WABetaInfo, celebre portale che si occupa delle anticipazioni su WhatsApp, l’app di messaggistica ha lanciato proprio ieri sera la versione beta 2.23.26.18 sul Google Play Store.

WhatsApp porta la musica nelle videochiamate per condividerla con gli amici

L’ultimo aggiornamento dedicato alla piattaforma Android rivelerebbe una nuova funzionalità. Questa sarà in grado di offrire agli utenti la possibilità di condividere la musica nel bel mezzo di una videochiamata. Come? Semplicemente utilizzando l’opzione di condivisione dello schermo. In realtà questa possibilità è stata individuata per la prima volta in fase di sviluppo in una precedente beta dedicata ad iOS, ma questa stessa versione sperimentale lanciata oggi dovrebbe arrivare a breve su Android.

Sembra che la funzionalità non sia limitata solo alla musica. Saranno tutti gli audio ad essere condivisi una volta che l’utente condividerà il suo schermo. È davvero interessante che la funzionalità di condivisione del display, ufficializzata pochi mesi fa, si pronta a cambiare. Diventerebbe a tutti gli effetti una vera e propria esperienza multimediale che coinvolgerà gli utenti e i loro amici.

La fonte ci tiene a sottolineare che questa nuova funzione non sarà disponibile nel momento in cui la fotocamera dovesse essere disabilitata. Non potrà dunque essere con condivisa musica o alcun audio durante le semplici chiamate vocali o nelle videocall con fotocamera spenta. Al momento non si sa quando questa funzionalità farà il suo esordio ufficiale, ma sta già generando molto entusiasmo. Ci saranno aggiornamenti durante le prossime settimane.