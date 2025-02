WhatsApp consentirà di pagare la bolletta in app, ecco dove

WhatsApp potrebbe presto offrire pagamenti delle bollette direttamente dall’app per gli utenti indiani. La funzione è stata individuata con un’analisi dell’APK della versione beta 2.25.3.15 e segnala l’intenzione di Meta di espandere i suoi servizi finanziari nel suo mercato più grande. Da ricordare infatti che in India esiste il servizio WhatsApp Pay, ad oggi non presente in Europa.

Pagamenti direttamente su WhatsApp: cosa cambierà

Attualmente, in India WhatsApp consente di inviare denaro ai contatti e di effettuare acquisti tramite UPI (Unified Payments Interface). Ora, però, potrebbe diventare anche uno strumento per salda le bollette in diverse categorie, tra cui:

Energia elettrica;

Ricariche per SIM prepagate;

Forniture di gas LPG;

Bollette dell’acqua;

Linee fisse postpagate;

Pagamenti dell’affitto.

Al momento la funzione è ancora in fase di sviluppo, ma il codice trovato nella versione beta suggerisce che una sezione dedicata ai pagamenti delle bollette è già stata integrata nell’app.

Un passo strategico per Meta in India

L’introduzione dei pagamenti delle bollette arriva in un momento chiave. Lo scorso mese, la National Payments Corporation of India (NPCI) ha rimosso il limite che impediva a WhatsApp Pay di registrare nuovi utenti su larga scala.

Fino a quel momento, WhatsApp Pay poteva solo aggiungere utenti gradualmente, limitandone la diffusione. Ora, con 532 milioni di utenti in India, la piattaforma può finalmente competere con PhonePe e Google Pay, i due giganti dei pagamenti digitali nel Paese.

È chiaro che come tutte le altre funzionalità che vanno in fase di test nelle beta di WhatsApp, anche questa potrebbe subire dei cambiamenti in corso d’opera. Prima del lancio nell’applicazione in versione stabile quindi potrebbero arrivare delle modifiche. Per chi si sta chiedendo invece quando arriverà l’aggiornamento ufficiale, non c’è pericolo: Meta ha capito che questo tipo di implementazione è tra i più attesi e dunque farà di tutto pur di velocizzare il corso degli eventi.