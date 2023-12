WhatsApp: disponibili i nuovi messaggi vocali autodistruttivi

L’introduzione della funzionalità Visualizza una volta applicata a foto e videomessaggi non è di certo una novità per WhatsApp.

L’applicazione di messaggistica più famosa al mondo, infatti, ha introdotto questa funzionalità nell’ormai lontano 2021. Stiamo parlando, di fatto, di contenuti che non si possono inoltrare, salvare, contrassegnare come importante o condividere.

La novità è che, grazie al lavoro degli sviluppatori di WhatsApp, ora questa modalità è disponibile anche per i messaggi vocali, fino a poco tempo fa ingiustamente esclusi.

L’aggiornamento è stato annunciato dall’app stessa, attraverso un post su X nella giornata di ieri, con tanto di video che spiega il funzionamento dell’introduzione:

say it once, play it once ☝️ now you can select “view once” when sending a voice note for an added layer of protection 🔓 pic.twitter.com/xVWcuBLfI4 — WhatsApp (@WhatsApp) December 7, 2023

Messaggi vocali autodistruttivi su WhatsApp: come funzionano?

Rendere i messaggi vocali autodistruttivi non è complicato.

Come da prassi, il messaggio va registrato tenendo il dito premuto sull’icona a forma di microfono, presente in basso a destra in una qualunque chat. Di seguito, va selezionato “1” nel cerchio prima di inviare il messaggio definitivamente.

Questo tipo di funzione può risultare utile in diverse occasioni. Chi effettua spesso conversazioni private o importanti, per esempio, possono giovare non poco dei messaggi vocali autodistruttivi. La funzione Visualizza una volta sola per i messaggi vocali sarà gradualmente introdotta nei prossimi giorni. Dunque, per alcuni utenti sarà necessario aspettare un po’ di più prima di poterla utilizzare.

Nonostante ciò, va ricordato come questo tipo di contenuto (anche immagini e video) non è del tutto al sicuro. Il destinatario, infatti, può fare uno screenshot di una foto o registrare il messaggio attraverso un’altra app o uno strumento esterno al telefono. Proprio a tal proposito, gli stessi sviluppatori di WhatsApp chiedono all’utenza la massima prudenza e di utilizzare questa interessante funzione solo con persone fidate.